Scacchi, Matteo Sunder bissa al 6º Torneo dello Scoiattolo

Cosa c’è di meglio, all’arrivo del caldo estivo, di un torneo all’ombra di un pergolato di glicine e gelsomino? È l’ambiente che contraddistingue il “Torneo dello Scoiattolo”, giunto alla sesta edizione e che, per il secondo anno consecutivo, si è disputato presso l’Agriturismo Cascina La Masca di Occhieppo Superiore, una cascina immersa nel verde.

“Grazie quindi a Katia ed all’Associazione Nosea – Amici di Marco Bettin, che ci hanno ospitato mettendo anche a disposizione i premi in natura, composti di prodotti rigorosamente a chilometri zero – spiegano dallo Scacchi Club Valle Mosso- Biella - Qui ha bissato il successo del 2022 Matteo Sunder, dopo un testa a testa con Erick Marangone. Con lo scontro diretto terminato in parità, era l’ultimo turno quello decisivo. Mentre Matteo aveva ragione di Kian Asuncion, Erick doveva accontentarsi della patta contro Giorgio Valenzano. Sunder quindi terminava con 5,5 punti davanti a Marangone (5 punti) e lo stesso Valenzano (4,5 punti). Da rilevare l’ottimo torneo disputato da due giocatori che abbiamo conosciuto da poco e che pur senza un Elo ufficiale mostrano già di sapersela cavare egregiamente: al quarto e quinto posto infatti si sono classificati con 4 punti rispettivamente Paolo Angelin Duclos e Matteo Di Gioia. Ci ha fatto inoltre piacere continuare a vedere all’opera diversi giovani e giovanissimi, tra i quali Giulio Albertazzi e Federico Rama hanno ottenuto i premi di categoria”.