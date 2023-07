Il Team Spazioforma Biella trionfa alle finali del torneo MMA Italy Federkombat

Lo scorso 18 giugno, si sono tenute, a Torino, le attesissime finali del torneo nazionale MMA Italy Federkombat, e i lottatori del Team Spazioforma MMA Biella, accompagnati dai coach Basilio Tazio e Cristian Magro, hanno ottenuto risultati eccezionali. Nonostante la pandemia abbia rallentato l'attività agonistica, i ragazzi del team hanno dimostrato una straordinaria preparazione, conquistando importanti titoli e dimostrando di essere pronti a primeggiare nelle competizioni. Piccioni Enrico ha brillato nella categoria delle MMA Light -57 kg, laureandosi campione del torneo.

La sua determinazione e il suo talento gli hanno consentito di superare avversari agguerriti e di portare a casa il titolo nella sua categoria di peso. Umair Muhammad, dopo un terzo posto nella prima tappa del torneo, ha sfoggiato un'ottima performance alle finali, conquistando il primo posto nella categoria delle MMA Light -70 kg. La sua vittoria è stata la risultante di un mix di abilità tecniche, resistenza e una mentalità combattiva. Mounir Ahmed ha dominato la categoria delle MMA Contatto Pieno Minorenni -57 kg, vincendo praticamente tutti gli incontri disputati. Nonostante abbia partecipato anche alla categoria superiore delle MMA Contatto Pieno Minorenni -62 kg, è riuscito a ottenere un lusinghiero secondo posto, dimostrando una grande determinazione e maturità agonistica che potrebbero, un giorno portarlo a traguardi molto importanti.

Orizand Luca ha conquistato il titolo nella categoria delle MMA Contatto Pieno Minorenni -70 kg, nonostante un infortunio subito durante uno dei combattimenti delle finali. La sua perseveranza e il suo coraggio gli hanno consentito di raggiungere la vittoria. Inoltre, Luca ha dimostrato una grande versatilità vincendo anche il titolo di campione nel Brazilian Jiu Jitsu No Gi -73 kg. Regis Jennifer ha ottenuto risultati notevoli, piazzandosi al secondo posto assoluto per somma dei risultati delle precedenti tappe del torneo e ottenendo un secondo posto nelle finali nella categoria delle MMA Light -57 kg. Ha dimostrato di essere una lottatrice talentuosa e tenace, ottenendo anche il secondo posto assoluto nel Brazilian Jiu Jitsu No Gi -57 kg per le cinture bianche e blu.

Rosset Alice ha debuttato nelle competizioni ottenendo una straordinaria vittoria nella categoria Femminile -66 kg di Brazilian Jiu Jitsu No Gi per le cinture bianche e blu superando avversarie più esperte di lei. Natascia Casazza ha ottenuto un meritevole secondo posto nel Brazilian Jiu Jitsu No Gi -66 kg per le cinture bianche e blu, perdendo in finale contro la sua compagna di squadra Rosset Alice. È importante sottolineare che Natascia, nonostante i suoi soli 16 anni, ha partecipato nella categoria maggiorenni, dimostrando grande coraggio e abilità. Il vivaio del team Spazioforma ha dimostrato una preparazione incredibile facendo sognare per il futuro dei giovanissimi atleti che fanno parte di questo gruppo. Sono ben quattro i campioni nazionali: Amedeo Angeletti nella categoria -33 kg 10-11 anni di Brazilian Jiu Jitsu No Gi e Lotta Libera e Leonardo Nucci nella categoria -33 kg 10-11 anni di Brazilian Jiu Jitsu No Gi e Lotta Libera hanno conquistato il titolo di campioni del torneo, vincendo la maggior parte dei loro incontri in tutte e quattro le tappe della stagione. Mudassar Muhammad è campione nella categoria-45 kg 10-11 anni cinture bianche Brazilian Jiu Jitsu No GI e Ileasi Giulia vince ed è campionessa per somma di punti nella categoria Brazilian Jiu Jitsu No Gi cinture bianche -39 kg 10-11 anni. Sempre del gruppo bambini, Capasso Leon ottiene il terzo posto assoluto nella categoria 8-9 anni 27 kg cinture bianche.

Bellinato Simone ottiene il terzo posto assoluto nel Brazilian Jiu Jitsu No gi cinture bianche -33 kg 10-11 anni, Galosi Anna ottiene il secondo posto assoluto el Brazilian Jiu Jitsu No Gi -52 kg 11-12 anni cinture colorate, Grazie alle brillanti prestazioni dei loro lottatori, il Team MMA Biella si è aggiudicato il primo posto nazionale nel torneo MMA e il secondo posto nel Brazilian Jiu Jitsu No Gi e il primo posto assoluto nelle categorie Bambini. Questi risultati confermano l'efficacia del lavoro svolto durante la stagione, in cui numerosi nuovi atleti si sono uniti al team. I corsi di allenamento rimarranno aperti presso la palestra Spazioforma in Viale Macallè, anche nei mesi estivi di luglio e agosto, per permettere ai lottatori di continuare a prepararsi al meglio per gli appuntamenti della prossima stagione, che inizieranno a settembre 2023.