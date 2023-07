Suoni in Movimento al Museo degli Acquasantini di Pettinengo

Domenica 16 luglio, “Concerto Italiano” della rassegna Suoni in movimento fa tappa al Museo degli Acquasantini di Pettinengo (ore 16,30), frazione di Livera portando in scena la magia de La Romanza da Camera Italiana a cura del trio Arabafenice, un ensemble che ha fatto del connubio fra godibilità e ricercatezza la propria cifra stilistica. Protagonisti: Angelica Girardi soprano, Francesco Girardi al flauto e Pierluigi Camicia al pianoforte.

In programma una carrellata di celebri brani che all’epoca ebbero notevole fortuna grazie soprattutto alla facile diffusione nei salotti aristocratici e borghesi.

Dal celebre “Bacio” di Luigi Arditi (compositore e direttore d'orchestra crescentinese) alle raffinate, appassionate, intime romanze di Francesco Paolo Tosti, musicista che amava scrivere piccole melodie per pianoforte e canto molte su testi del grande poeta Gabriele D'Annunzio, destinate a riempire le sale dei bei salotti di fine Ottocento. A collegare il percorso musicale vocale alcuni brani per flauto e pianoforte di Nino Rota e una Fantasia da Norma di Bellini nel perfetto stile dell'epoca di utilizzare temi operistici per composizioni virtuosistiche per strumento solista accompagnato dal pianoforte.

La visita guidata di questa settimana sarà, sempre alle 15,30, al Musa - Museo degli Acquasantini e della sacralità dell'acqua.