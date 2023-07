A Ternengo ci saranno “Musiche Molto Strane”

A Ternengo, domenica 16 Luglio, ritornerà il festival musicale “Musiche Molto Strane”, arrivato alla sua terza edizione.

Una serata speciale dedicata a chi fa musica per passione. L’obbiettivo primario di questa manifestazione è dare visibilità ai musicisti che propongono brani di loro composizione.

La musica dal vivo inizierà dalle ore 20:00, con una miscela di generi molto ampia. "Musiche Molto Strane" si potrà svolgere grazie alla disponibilità della Pro-Loco di Ternengo presso la tradizionale sagra di “Ternengo in Festa”.

Dalle ore 19:00 si avrà la possibilità di cenare con grigliate, piatti tipici e i famosi fiori di zucca ripieni. L’ingresso per l’evento sarà libero e il festival si terrà con qualsiasi condizione meteorologica.

Un pensiero di Monica, organizzatrice di Musiche Molto Strane: “...un modo per allargare lo sguardo, oltre che le orecchie, verso altri mondi e verso le infinite potenzialità espressive che la musica sa regalarci. Una serata di musica dal vivo con una miscela di generi molto varia: dalle atmosfere dolci ed eteree di Margherita Pirri, al rock psichedelico dei Jot Not One, per proseguire con l’alternative rock di Of Human Fragments e chiudere con l’energia dirompente del groove metal dei Bioscrape.”