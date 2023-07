Terribile schianto a Vercelli, 7 mezzi danneggiati

Due persone hanno dovuto far ricorso alle cure mediche e sette mezzi sono stati danneggiati in un incidente avvenuto intorno alle 6 in via Paggi, all'altezza dell'incrocio con via Ariosto, a Vercelli.

Lo scontro tra un mezzo pesante e un'autovettura ha innescato una carambola che, alla fine, ha coinvolto ben sette mezzi, cinque dei quali in sosta. Il mezzo pesante, adibito al trasporto di generi alimentari, forse nel tentativo di evitare la collisione ha finito per ribaltarsi, rovesciando sulla carreggiata tutto il materiale trasportato. Non gravi, almeno a un primo controllo, le conseguenze per i due conducenti, affidati comunque al 118 per le cure del caso.

I Vigili del Fuoco si sono invece occupati della messa in sicurezza dei veicoli e della strada, chiusa al traffico per tutto il tempo delle operazioni. Sul posto presenti, oltre al personale 118, più pattuglie delle forze dell'ordine per i rilievi del caso e la gestione della viabilità.