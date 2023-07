Prende fuoco l'auto sulla salita di Tollegno, anziano alla guida si ferma e lancia l'allarme FOTO

Momenti di preoccupazione a Tollegno dove un'auto ha preso fuoco lungo la salita di via Martiri della Liberrtà. È successo poco dopo le 12 di oggi, 8 luglio.

Stando alle prime ricostruzioni, l'anziano alla guida avrebbe notato del fumo uscire dal motore e, dopo aver accostato a bordo strada, è subito uscito dal veicolo per lanciare l'allarme.

Sul posto i Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza del veicolo, andato distrutto nella parte anteriore. Presenti anche gli agenti di Polizia per i rilievi di rito.