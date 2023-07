Vigliano, auguri per i 100 anni di Assunta Franzin (foto dal sito web del comune di Vigliano Biellese)

In compagnia dei parenti e del sindaco di Vigliano Biellese, Cristina Vazzoler, la signora Assunta Franzin ha festeggiato nei giorni scorsi il suo centesimo compleanno. Per la donna un omaggio floreale, una torta gigante e un augurio speciale per questo eccezionale traguardo.