Paese che vai usanze che trovi. Il Bon ton nel mangiare in compagnia, ma davvero ?!?!?!?

Servono una zuppa e dal tuo tavolo si alza un rumore di risucchi, no, non sei su scherzi a parte, potresti essere in Giappone un Paese dove l’eleganza e l’attenzione dei particolari si respira ovunque l’arte del risucchio del brodo è bon ton. La loro abitudine di servire ramen e brodi bollenti, ha trovato questo modo per raffreddare il cibo e in ogni caso il rumore è una forma di gradimento. Sempre in Giappone è assolutamente vietato versarsi da bere da soli a rischio di sembrare degli alcolisti, sarà chi è di fianco a voi a riempirvi il bicchiere di vino o di sakè e voi dovrete fare altrettanto.

Se in buona parte del mondo si mangia con posate o bastoncini nel mondo arabo invece è consuetudine mangiare con le mani. Attenzione però, non come capita, ma seguendo il bon ton cioè usando tre dita: pollice, indice, medio; queste poi potranno portare il cibo alla bocca ed essere anche leccate.

Se siamo in Cina lasciamo sempre un poco di cibo nel piatto: non farlo sarebbe come comunicare al nostro ospite di non avere mangiato a sazietà, proprio per dimostrare di essere sazi ed appagati si può anche fare un ruttino che risulterà molto gradito. Qualora vi accadesse di invitare a casa ospiti Cinesi ricordate di servire sempre portate pari perché un numero di portate dispari in Cina viene servito solo ai funerali e vi avviso i cinesi sono piuttosto scaramantici. E a proposito: non separate mai le bacchette, non allontanatele tra loro, ma ponetele sempre insieme, al contrario sarebbe di cattivo augurio

Sia in Giappone che in Cina ad iniziare a mangiare deve essere la persona più anziana, mentre da noi è la padrona di casa o la persona più importante del tavolo che siede a capotavola.

Se siete in Armenia fate prima i conti: perché se bevete l’ultimo bicchiere della bottiglia, toccherà a voi ordinare e pagare la successiva, deve essere un ottimo sistema per evitare di alzarsi da tavola poco stabili.

In alcuni Paesi quali Polonia, Afganistan, nel medioriente e in quelli di fede induista, se cade un pezzo di pane questo deve essere raccolto, baciato e rimesso nel piatto come segno di rispetto per il cibo e per il lavoro speso a prepararlo. Usanza che devo dire, mi piace molto e l’ho insegnato anche ai miei figli, a casa nostra non si butta mai il pane, esistono mille modi per utilizzarlo anche se invecchiato.