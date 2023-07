La Biblioteca Civica di piazza Curiel sarà intitolata ad Alfredo Frassati, c'è l'ufficialità

E' ufficiale: la Nuova Biblioteca Civica di piazza Curiel sarà intitolata ad Alfredo Frassati. Dopo discussioni varie sui social e non solo nei mesi scorsi, adesso la decisione dell'amministrazione del Comune di Biella è contenuta in una delibera di giunta pubblicata in questi giorni sull'albo pretorio del Comune.

Nel marzo 2021 era giunta la richiesta, da parte del Presidente dell‘Ordine dei Giornalisti del Piemonte, di intitolare una piazza o una via della Città di Biella ad Alfredo Frassati, illustre cittadino della terra biellese, protagonista della storia d’Italia nella seconda metà dell’Ottocento e nella prima metà del Novecento, fondatore del quotidiano “La Stampa”, Senatore ed intellettuale, si legge nel documento.

"Ritenuta la proposta meritevole di considerazione, all’epoca era stata individuata una porzione di piazza di fronte all’ingresso della Nuova Biblioteca Civica di piazza Curiel, considerata idonea a tale scopo", prosegue il documento. Il 3 agosto dello stesso anno la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli aveva anche comunicato al Comune e alla Prefettura il proprio nulla-osta alla modifica di denominazione della piazzetta. In attesa della definitiva autorizzazione della Prefettura U.T.G. di Biella, il Comune ha però " valutato di poter dare maggiore risalto alla figura dell’illustre concittadino proponendo l’intitolazione ad Alfredo Frassati, anziché della piazzetta, dello stabile della Nuova Biblioteca Civica di Biella, soluzione che consentirebbe di mantenere invariata la numerazione civica di Piazza Curiel, così come auspicato dalla Soprintendenza, e di esprimere concreta riconoscenza nei confronti di una personalità di caratura nazionale, i cui natali sono biellesi".