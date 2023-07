Nuova giornata di esercitazioni per il soccorso Alpino di Biella. Nella prima serata di ieri, tra le 18 e le 21, venti volontari hanno raggiunto l'abitato di Selve Marcone per eseguire alcune prove di intervento nei boschi tra Andorno Micca e Pettinengo.

In particolare, si è svolta una simulazione di recupero di un probabile paracadutista, o boscaiolo, rimasto bloccato in cima ad un albero. Un'ottima occasione per ripassare le corrette manovre da adottare in simili operazioni.