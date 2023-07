Pallavolo, Rebecca Guzzo scala le classifiche: dalla 1° Divisione alla B2, FOTO

Il terzo colpo della campagna acquisti del TeamVolley non arriva da molto lontano. Rebecca GUZZO andrà a giocarsi un campionato nazionale di Serie B2, dopo le ultime due straordinarie stagioni vissute a Chiavazza. Con la divisa della Virtus, il libero classe 2006 ha festeggiato un doppio salto di categoria. Per lei, giocatrice poliedrica, c’è l’opportunità di crescere ancora ad un livello sempre più alto. Lo staff del TeamVolley ha scelto di inserirla nella batteria delle schiacciatrici, con la possibilità di fare il cambio specializzato in fase di ricezione.

Rebecca si è presentata così: «Ho giocato in banda fino al mio arrivo a Chiavazza, tre anni fa. Poi, in accordo con gli allenatori, mi sono reinventata libero. Ho scelto di spostarmi a Lessona anche a causa della situazione che sta attraversando in questo momento la Virtus: dopo le due promozioni che abbiamo conquistato (dalla Prima Divisione alla C, ndr) volevo continuare a puntare in alto e tenere alta l’asticella degli obiettivi. Quest’anno, allenarmi con una formazione di Serie B2 come quella del TeamVolley, può sicuramente essere una grossa opportunità di crescita personale. Spero comunque, durante la stagione, di avere la possibilità di imparare tantissime cose nuove. sia dall’allenatore (che ho già conosciuto e mi è piaciuto molto), sia dalle compagne. Alcune le ho già incontrate, altre sono nuove ma conoscerci non sarà un problema. Questo campionato lo affronterò soprattutto con l’obiettivo di imparare, per poi buttarmi nel “mondo dei grandi”, perché tra un anno non sarò più parte della fascia giovanile».

II benvenuto ufficiale arriva dal direttore sportivo biancoblù Marco Motto: «Rebecca è una ragazza giovane, che può giocare in più ruoli. La si può utilizzare sia come ala che come libero in ricezione, dato che ha delle spiccate doti in tal senso. Voleva misurarsi con un campionato nazionale, ha molta voglia di lavorare e di crescere, come tutte le giovani che arrivano al TeamVolley. Verrà inserita nel nostro roster per fare un percorso di crescita che sia utile per lei, ma nel frattempo che vada anche a beneficio della squadra. Considerando l’approccio che ha avuto, la voglia di mettersi in gioco che ha dimostrato, siamo certi che farà bene e noi l’accogliamo a braccia aperte. Un grande benvenuto!».