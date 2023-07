In Italia e in Europa ottimi risultati per gli atleti di Valdigne Triathlon FOTO

Il lungo fine settimana degli atleti verde-turchese-oro è iniziato sabato 1 luglio a Holten (Olanda) dove si è disputato il Triathlon valido per l’European Premium Cup, con la presenza, oltre alle europee, di atlete provenienti anche da Australia, Canada, Colombia, Nuova Zelanda e USA, ottima gara dell’azzurra Carlotta Missaglia che, in decisa crescita di condizione atletica, conquista il 7° posto assoluto.

A La Coruna (SPA) nella gara valida per la Wordl Triathlon Para Cup l’atleta di Valdigne Triathlon, Silvia Visaggi Guida dell’atleta olimpionica Anna Barbaro ha conquistato l’argento dietro le Campionesse Olimpiche in carica, c’è da rilevare che le due atlete erano alla prima esperienza insieme e fin da subito hanno dimostrato una buona sintonia necessaria per la categoria ParaOlimpica PTVI. Domenica 2 luglio si sono disputati, a Taranto, i Campionati Italiani Assoluti e di Categoria di Aquathlon Classico (2,5km corsa, 1.000m nuoto, 2,5km corsa), in gara per Valdigne Triathlon ben 8 atleti che hanno affrontato la lunghissima trasferta.

Spettacolare la location della gara, che vedeva il suo centro nella banchina dello splendido Castello Aragonese, la gara, fortemente voluta dalla Fitri, dalla Fitri Puglia con il suo Presidente Antonio Tondi, dal Comune di Taranto e dalla Marina Militare, ha avuto un indubbio successo per la bellezza del luogo e la possibilità per il pubblico di seguire la parte natatoria dal ponte girevole con una suggestiva visione dall’alto. Al maschile prova straordinaria per il padovano Nicolò Ragazzo.

Oro per lui, costruito con una frazione natatoria superba che gli ha consentito di infliggere, ai forti avversari Bortolamedi e Perri, un buon distacco nell’ultima frazione di run, per il forte atleta verde-turchese-oro una crescita di condizione esponenziale dopo lo stop invernale e primaverile. Ottima la gara di Marco Lorenzon, che nonostante un penalty, ha disputato una frazione di nuoto strepitosa ed ha chiuso in 9° posizione assoluta, con l’argento Categoria S2.

Tra gli M3 grandissima soddisfazione per il varesino Dario Nitti che conquista un ambito bronzo italiano con tre frazioni equilibrate e di alto livello. Tra gli M7 non finisce mai di stupire il romagnolo Michele Vanzi, ancora una volta Campione italiano di categoria che aggiunge questo titolo alla sua collezione infinita di Trofei, un vero esempio di Passione sportiva. Al femminile, buona prova della padovana Francesca Crestani, 12° al traguardo. Decisamente positiva la prova della giovane Carlotta Freguglia, 24° al traguardo e 5° tra le YB, per lei un nuoto di alto livello.

Ottima la gara della varesina Sara Speroni, 26° assoluta al traguardo e oro con Titolo Italiano di Categoria tra le S4, buone le sue due frazioni podistiche. Tra le donne si festeggia ancora un podio e ancora un oro e Titolo Italiano di categoria per la biellese Alessandra Degiugno, prima tra le M3, bissando così il Titolo dello scorso anno. Veramente una prova da incorniciare con tre frazioni ad alto livello. A Lecco, domenica 2 luglio con quasi 400 iscritti, si è disputato, con la collaudata organizzazione di Spartacus Events, il classico Triathlon Sprint di Lecco.

Ancora una volta sono brillati i colori di Valdigne Triathlon, al femminile strepitose le gare delle giovani in verde-turchese-oro: la ticinese Letizia Martinelli ha lottato fino alla fine con l’esperta Tania Molinari, conquistando il secondo posto assoluto, al quinto posto assoluto troviamo una positiva Erica Maculan, sul podio allargato erano presenti così ben due atlete in verde a testimonianza del successo di squadra.

Al maschile doppio argento di categoria per i biellesi Marco Schiapparelli (M2) e Stefano Massa (M4) sempre abbonati al podio e autori di prestazioni top, ottima gara per il valdostano Andrea Pirana, 12° tra i tantissimi M1. Ora per gli atleti verde-turchese-oro focus sui Campionati Italiani Giovanili di Triathlon di Lovadina (TV) che si svolgeranno tra una settimana e il Triathlon Sprint di Ledro dove saranno presenti alcuni dei migliori atleti di Valdigne Triathlon.