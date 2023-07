"Popolari in rete" chiede il coinvolgimento dei cittadini nelle scelte del territorio

Enrico Frandino referente biellese per "popolari in rete" si sofferma sulla mancanza di coinvolgimento sulle scelte per la Citta' o il territorio: "Perche' i cittadini non vengono mai coinvolti sulle scelte che si fanno per la Citta' o il territorio? Tutte le scelte progettuali o programmatiche vengono fatte soltanto dalle amministrazioni e dagli eletti, ma , questi eletti non potrebbero prima creare dei punti di ascolto della cittadinanza sulle scelte da fare? In fin dei conti , sono rappresentanti dei cittadini eletti democraticamente che godono della fiducia degli stessi! ma con che criterio gestiscono questo credito? credo che bisognerebbe pensare a dei tavoli di confronto tra cittadini e istituzioni, ben vengano i "Comitati di Quartiere" che già non dovevano essere sciolti, questi strumenti vanno valorizzati come veri veicoli di proposta e progettualità oltre che di confronto e di critica. Noi "popolari in rete" auspichiamo che questa scelta sia fatta coinvolgendo al massimo i cittadini, interpellando su scelte e decisioni a monte delle decisioni istituzionali per favorire una vera partecipazione alla vita pubblica, anche a livello provinciale auspichiamo la creazione di strumenti di contatto e confronto tra cittadini e amministrazioni al fine di coinvolgere al massimo i cittadini per scelte condivise e ragionate".