Si accende l’estate al parco commerciale Gli Orsi

Al Parco Commerciale Gli Orsi fino al 5 agosto continua la rassegna estiva di eventi e grandi personaggi che ha già regalato tanti sorrisi e tanto divertimento per tutte le età. Dopo il successo dei primi ospiti stanno per arrivare nuovi, imperdibili appuntamenti. Tutti gli spettacoli sono gratuiti ed è possibile prenotare il proprio posto sul sito https://app.landto.me/orsi/.



Domenica 9 luglio dalle ore 20.30 tutti in pista: si balla con il DJ Set ”Voglio tornare negli anni 90”! Un appuntamento imperdibile per i nostalgici di quegli anni ma anche per tanti giovanissimi che sono cresciuti con le mitiche, intramontabili hit degli anni ’90, da “What Is Love” a “Freed from Desire”, da “Rhythm Is a Dancer” a “Scatman”.



Sabato 15 luglio alle ore 20 spazio al Cabaret con lo spettacolo di Max Cavallari: lo storico componente dei Fichi d’India porterà sul palco tutti i suoi esilaranti personaggi. Ma le risate non sono finite: venerdì 21 luglio, sempre dalle ore 20, arriva Beppe Braida, il mitico conduttore del Tg di Zelig diventato famoso con il tormentone “Attentato!”.



Sabato 5 agosto gran finale con uno dei personaggi più amati dai bambini e non solo, la mitica Pimpa, che farà divertire tutti con le sue dolcissime letture animate: l’appuntamento è alle 17, alle 18 e alle 19.



Fino al 5 agosto il Parco Commerciale "Gli Orsi" vi aspetta con un ricco programma di eventi per tutte le età e con l’inizio dei saldi potrete approfittarne per cogliere tantissime occasioni, con sconti imperdibili sui migliori marchi!



Il Parco Commerciale Gli Orsi è sulla SS 230 - Strada Trossi a Biella. Per essere sempre aggiornati sugli eventi e sulle promozioni del Parco Commerciale Gli Orsi potete collegarvi al sito gliorsi.it e seguire le pagine Facebook e Instagram @gliorsi_biella.