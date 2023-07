Roppolo inaugura l’Info Point - Sala Incontri, per la promozione turistica

L’evento, organizzato dal Comune di Roppolo, con la collaborazione di Slowland Piemonte, il Cammino della Via Francigena e il Cammino di Oropa, si propone di fornire un punto di riferimento permanente, per la promozione del turismo territoriale. L’inaugurazione di domenica 9 luglio, sarà l’occasione per “testare” il nuovo polo d’incontro, anche grazie alle numerose attività organizzate.

“L’obiettivo – afferma il Sindaco, Renato Corona - è di proseguire il cammino intrapreso alcuni anni fa, con l’intenzione di fornire al Comune di Roppolo una veste più attraente dal punto di vista turistico. Per questa stagione intendiamo riproporci e offrire un servizio di informazioni turistiche permanente.”

Nel 2022, l’amministrazione ha dato il via a diverse iniziative, rafforzando i servizi, con la collaborazione dei volontari del Servizio Civile.

Domenica 9 luglio sarà possibile recarsi in Via Massa, 23, dalle ore 9:00 alle ore 11:30 per partecipare a numerose attività:

- Giro in bici elettrica, con Canavese Outdoor;

- Il Falco Lupo, con i rapaci di Damiano Andreatta;

- Provare il Tai Chi, con Fiorella Giarizzo;

- Breve escursione con l’Associazione ColtiViviamo.

Dalle 11:30 alle 12:30, l’incontro al Polivalente, aprirà con i saluti del Sindaco, per passare in rassegna i progetti dell’amministrazione: dall’inaugurazione del dll’Info Point, alle nuove attività turistiche, dai progetti musicali alle escursioni e ciclismo. A seguire il rinfresco, offerto dall’Associazione socioculturale di Roppolo.

L’organizzazione invita la popolazione anche attraverso i canali social e accoglierà diversi rappresentanti di altre amministrazioni comunali.