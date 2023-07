I consigli di newsbiella.it per gli eventi del fine settimana 7, 8 e 9 luglio

Venerdì 7 luglio

- Biella, notte bianca. Primo giorno di SALDI ESTIVI con apertura straordinaria dei negozi fino a tarda serata tra musica, cosplay, Scacchi Club e Laboratori.

- Candelo, piazza Castello Festa anni '70 - '80, Festa d'Estate

- Magnano, torneo burraco dalle 21 presso l'associazione Pro Loco Magnano APS

- Miagliano, alle ore 17.30, spettacolo Storie di Piazza, con la messa in scena dello spettacolo Io e i miei sogni, percorso itinerante a partire dal Lanificio Botto. Ingresso a offerta libera.

- Biella, Chiostro San Sebastiano prima edizione BIELLA OPEN BLUES FESTIVAL, Due giorni di musica nella bellissima location del Chiostro di San Sebastiano a Biella. Il primo giorno, venerdì 7 luglio, sarà dedicato ai giovani.

- Biella, alle 18.30 a Palazzo Ferrero inaugurazione mostra "Finché si avranno passioni", con le opere di Laura Giardino, Maura Banfo, Luca Gilli, Pierluigi Fresia, Naomi Gilon, Matteo Gatti.

- Piatto, al ristorante Al Fuori Campo la cena di pesce crudo

- Biella, Festa caraibica all’Enoteca Symposium di Chiavazza

- Biella, rievocazione cronoscalata Occhieppo Graglia. Verifiche pre gara verranno effettuate all'Agorà Palace Hotel di Biella dalle 17,00 alle 20,00

- Castelletto Cervo, festa patronale di San Pietro & Paolo

- Portula, Portula in Festa

- Sala, festa della Birra

- Pettinengo, via Italia 6 Ass. Casa Clementina - Tintura naturale: colore rosso, laboratorio dalle 14

Sabato 8 luglio

- Biella, rievocazione cronoscalata Occhieppo Graglia, verifiche prima della partenza, dalle 7,00 alle 9,00. Il via alle vetture verrà dato poco dopo, a partire dalle 10,15.

- Sandigliano, cena tesseramento Fdi a Cascina Era alle 20, ospite ministro Sangiuliano e il Sottosegretario Delmastro

- Castelletto Cervo, festa patronale di San Pietro & Paolo cena a musica

- Portula, Portula in Festa cena a musica

- Cossato, alle 16 a Villa Ranzoni sarà inaugurata una mostra di pittura dell'artista locale Marisa Caretta.

- Crevacuore, 5° Sagra del pesce dalle 19,30 camminata ludico motoria

- Valdilana, spettacolo di Teatrando, in scena al Parco Reda, in località Valle Mosso “3x10”.

- Sala, festa della Birra cena a musica

- Pettinengo, via Italia 6 Ass. Casa Clementina - Tintura naturale: colore rosso, laboratorio dalle 14 dalle 9

- Candelo, piazza Castello Festa d'Estate Anni '90

- Pollone, in Piazza San Rocco per sostenere i progetti di Neuraland Onlus, Cena in bianco

- Zumaglia, passeggiata Castelnuovo Don Bosco, Cascina Gelosia, Lavanda in Piemonte, partenza alle 7,30

- Lessona Summer Festival

- Valdilana, PalaGiletti fraz. Ponzone, 100 anni di migrazione e la storia continua, tavola rotonda

- Sordevolo, Banda Musicale Giovanile Provinciale ANBIMA Biella, presso l’Anfiteatro Giovanni Paolo II, alle ore 21:00

- Biella, festival Art Nouveau Week

- Vaglio Pettinengo, tradizionale "Cena sotto le Stelle" dove il piatto principale sarà il Fritto Misto alla Piemontese

- Biella raduno nazionale Vespa memorial Enzo Messina e Piera Fresia. ORE 13.30 iscrizioni raduno presso il Centro Commerciale Gli Orsi, ore 16 partenza giro.

- Strona, Strona Motor Show, raduno ed esibizione non competitiva ludico ricreativa per auto storiche e moderne prevalentemente in configurazione gara.

- Strona Motor Show, raduno ed esibizione non competitiva ludico ricreativa per auto storiche e moderne prevalentemente in configurazione gara, manches dalle 17.30. Si riparte alle 21 circa per la disputa della manche notturna come sempre suggestiva ed emozionante con la chiusura del percorso alle 23.30.

- Biella Piazzo, Boxe sotto le stelle dalle 21

- Pettinengo, i tre musei effettueranno l’apertura serale al pubblico per la prima edizione di “A lume di lanterna”

- Tavigliano, Bocchetto Sessera Forest and Art - Danza, l percorso ospiterà alcuni momenti d’improvvisazione danzata a cura dei giovani performer di Opificiodellarte

- Gaglianico, alle 15,30 andrà in scena con lo spettacolo "Stasera mi butto" alla Casa di soggiorno anziani di Gaglianico. E' il primo incontro del progetto Memoria d’annata di Anteo Impresa Sociale, giunto quest'anno alla sua seconda edizione, Ingresso libero.

- Biella, Festival BIELLA OPEN BLUES al Chiostro di san Sebastiano

- Gaglianico, al campo sportivo 30^ 16 x 30' su pista staffetta podistica ritrovo alle 12, partenza 13

- Vaglio Pettinengo, piazza Luigi Vaglio, Festa Patronale - Cena sotto le stelle

- Piatto, Got Talent, una serata di musica, canto e ballo e arti varie, presso il ristorante Fuori Campo

- Biella, dalle 16 alle 18, Cook lab, via Italia 39, interno cortile Aperitivo veneziano

- Cavaglià, cinema sotto le stelle "Il Re Leone" dalle 21 a Villa Salino

- Sagliano inaugurazione mostra arte in Comune "Dinamica fotografie in movimento" alle 10,30

Domenica 9 luglio

- Biella, al Piazzo dalle 16,30 Suoni in movimento 2023: Concerto Italiano. Un tuffo nel patrimonio della grande musica da film italiana a Palazzo Gromo Losa.

- Castelletto Cervo, Cantone Chiesa, visite al Monastero cluniacense di Castelletto Cervo

- Biella, a Gli Orsi dalle ore 20.30 tutti in pista: si balla con il DJ Set "Voglio tornare negli anni 90”!

- Donato, dalle 15 va in scena il Mercato del 900 al Centro di documentazione sull'emigrazione. Spettacolo di teatro itinerante a offerta libera. Prenotazioni: info@storiedipiazza.it.

- Ronco, Ecomuseo della Terracotta, via Roma 14, Laboratorio di avvicinamento al tornio

- Pettinengo, via Italia 6 Ass. Casa Clementina - Tintura naturale: colore rosso, laboratorio dalle 14 dalle 9

- Pray, Fabbrica della Ruota, Regione Valle fredda, Visite teatralizzate all’allestimento “La strada della lana” dalle 15

- Oropa, alle 11 avranno luogo i Laboratori Pollicini Verdi - I COLORI FREDDI in NATURA al Giardino Botanico di Oropa

- Lessona Summer Festival

- Biella, festival Art Nouveau Week

- Strona Motor Show, raduno ed esibizione non competitiva ludico ricreativa per auto storiche e moderne prevalentemente in configurazione gara, ripartenza per i driver dalle 9 con una pausa alle 12.30 fino alle 14 per il pranzo con il termine delle esibizioni alle 18.30 .

- Biella raduno nazionale Vespa memorial Enzo Messina e Piera Fresia. ore 8 ritrovo, ore 10,30 partenza

- Viverone, inaugurazione mostra "Laghi e palafitte del Piemonte", e presentazione libro 16,30 presso il municipio

- Graglia, raduno Alpini al Colle San Carlo, Ore 10:30, ritrovo nel piazzale della Chiesa, Ore 11:30, Santa Messa presso il Cippo, in memoria delle “Penne Mozze” della Valle Elvo; seguirà la deposizione della corona d’alloro; - Ore 12:30, pranzo all’aperto con distribuzione di polenta concia d’asporto. Allieteranno la giornata le note dei musicisti di Netro.

- Veglio, 90° fondazione gruppo Alpini, alle 9 ammassamento presso il polivalente, 9,30 alzabandiera e saluti delle autorità, 10,30 Messa e onore al monumento dei caduti.

- Roppolo, ai giardini della Fondazione Emanuele Cacherano di Bricherasio, Morzano Fraz. di Roppolo (BI) il pomeriggio è Dedicato a Enrico Gannio per i ragazzi di A.I.A.S..

- Biella, “Suoni in movimento” a Palazzo Gromo Losa, per l’occasione è prevista la visita guidata al sito alle ore 15.30, mentre alle 16.30 all’auditorium andrà in scena il concerto Le più belle musiche da film di compositori italiani

- Graglia, Al Monastero Buddhista Mandala Samten Ling proseguono per tutta l’estate le lezioni di Meditazione gratuite dalle 10

- Oropa, Salita alla cupola della Basilica Superiore di Oropa, Visite guidate al Santuario

- Rosazza, Festa degli Ex Giovani organizzata dalla Pro Loco di Rosazza, in collaborazione con il Circolo Tennis e la Parrocchia SS. Pietro e Paolo.

- Candelo, torneo di scacchi all'aria aperta dalle 14,30 al ricetto

- Coggiola, concerto sotto le stelle in piazza del corpo musicale G.Verdi di Coggiola dalle 21. In caso di maltempo si svolgerà in chiesa

- Ronco, festa della birra dalle 19,30, nel pomeriggio dalle 14,30 torneo di calcetto in ricordo di Gregorio e Andrea

- Miagliano, Lanificio Botto, Laboratorio “Verso lo gnomo”

- Salussola, via Duca d'Aosta 7, Apertura Museo dell'Oro e della Pietra di Salussola

Le mostre

- Biella Piazzo, corso del Piazzo 25, mostra OPEN SPACE "Finché si avranno passioni" fino a domenica 10 settembre 2023. Orari: sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 19.

- Sala Biellese, via Ottavio Rivetti 5, L'ultima infamia: Santhià-Cavaglià 29-30.04.1945, fino al 15/10. Orari apertura mostra: sabato dalle ore 15 alle 18 e domenica dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 15 alle 18.