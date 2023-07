15ª Rievocazione della Cronoscalata Occhieppo-Graglia, tutto pronto, l'elenco degli iscritti

Tutto pronto per la 15ª Rievocazione della Cronoscalata Occhieppo-Graglia, gara di Regolarità Turistica e Giro Turistico per auto storiche e auto moderne, organizzata dalla Scuderia Giovanni Bracco di Biella. L’evento andrà in scena questo sabato, domani 8 luglio 2023, con partenza e arrivo dalla centrale via Lamarmora di Biella.

“Abbiamo chiuso martedì sera le iscrizioni” commenta il Presidente della Scuderia, Filippo Vigna “e devo dire che siamo soddisfatti. Nonostante il periodo non sia dei migliori per la specialità, in particolare per le gare non titolate, siamo oltre i livelli dello scorso anno, con molte presenze provenienti da fuori Biella. Esclusi eventuali ultimi arrivi, abbiamo 64 iscritti (di cui 19 sono della “Bracco”!), con una cinquantina di vetture storiche che faranno la Regolarità. Le altre sono vetture moderne o equipaggi iscritti al Giro Turistico!”.

Giro Turistico, ovvero vetture che seguiranno la gara facendo lo stesso percorso ma senza alcun rilievo cronometrico. “E’ una formula che abbiamo introdotto con successo nelle scorse edizioni e che permette a tutti di vedere come funziona e quindi avvicinarsi alla specialità … e funziona, tant’è che un buon numero di equipaggi che l’anno scorso hanno fatto solo il giro, poi si sono comprati la strumentazione e quest’anno fanno la gara!”.

Tutto avrà inizio venerdì pomeriggio all’Hotel Agorà Palace di Biella dove, dalle 17,00 alle 20,00, si terrà la prima sessione di verifiche sportive. Verifiche che proseguiranno sabato mattina, dalle 7,00 alle 9,00, con la seconda sessione. Poi, alle 10,10, da via Lamarmora partirà il primo concorrente. Il programma prevede al mattino un giro nel Biellese orientale (Cossato, Vallemosso, Masserano, Mosso, Andorno …) con pausa pranzo a Sordevolo (Ristoro Pratovalle) a partire dalle 12,30. Al pomeriggio i concorrenti affronteranno invece un giro nel Biellese occidentale (Muzzano, Graglia, il Tracciolino, Oropa, Pralungo, Tollegno …) con arrivo del primo concorrente a Biella alle ore 15,00.

A quel punto, nel rettilineo di via Lamarmora (opportunamente attrezzato), tutti i concorrenti parteciperanno alla “prova finale a eliminazione diretta” dell’evento. “La prova finale è sostanzialmente un “giochino” che ci siamo inventati alcuni anni or sono: le vetture partono a due a due e il concorrente che fa il percorso col tempo migliore (cioè quello più vicino al “tempo imposto”) elimina l’altro. Una cosa semplice, che piace a tutti, pubblico e partecipanti, e dà ai cronometristi il tempo di calcolare le classifiche finali della gara”.

A seguire (a partire dalle 17,30) ci saranno le premiazioni e la conclusione dell’evento.

Va ricordato che i concorrenti della Regolarità Turistica “Rievocazione della Cronoscalata Occhieppo – Graglia” affronteranno un percorso di complessivi 130 chilometri, suddiviso in due settori e con un totale di 35 prove cronometrate (sei in più dell’edizione 2022), il massimo previsto per questo tipo di regolarità. E poi che la gara è la seconda prova del "Challenge ACI Biella di Regolarità Turistica 2023".

“Voglio ancora ringraziare l'Amministrazione Comunale di Biella” conclude Vigna “che ha collaborato con noi, permettendoci di trovare le soluzioni migliori per la gara. E poi tutti gli altri enti coinvolti, ACI Biella e i nostri sponsor.

Un ringraziamento va poi a tutti gli esponenti del nostro Direttivo, sempre attivi durante l’iter organizzativo dell’evento; e a tutti i nostri soci, che saranno presenti in forze alla gara. Un particolare ringraziamento, infine, va a Davide Callegher, sempre disponibile e fondamentale nell’organizzazione della prova finale”.



Ecco l'elenco degli iscritti CLICCA QUI

