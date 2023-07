Imprese protagoniste nel disegnare e formare le competenze: in Piemonte presentata l'Academy per la Mobilità

Il Museo dell’Auto di Torino è stato scelto come teatro per il lancio ufficiale del nuovo modello di formazione, avvenuto questa mattina, alla presenza dell’Assessore Assessore al Lavoro e Formazione di Regione Piemonte Elena Chiorino.

A partire da oggi le imprese del settore potranno contare su un nuovo strumento di formazione dei lavoratori, in grado di fornire le specifiche competenze che corrispondono ai profili professionali ricercati. Un approccio che prevede di fornire una preparazione cucita su misura sulla base delle effettive necessità delle aziende, che per innovarsi e accrescere la propria competitività sui mercati hanno bisogno di conoscenze tecniche ad oggi non facilmente reperibili tra chi è in cerca di occupazione.

Continua a prendere forma, quindi, il progetto ideato dall’Assessore al Lavoro e Formazione di Regione Piemonte Elena Chiorino che sul modello Academy di filiera ha lavorato a fondo fin dall’inizio del mandato, per dare nuovo impulso al mondo dell’impresa, abbattere drasticamente l’attuale disallineamento tra domanda e offerta di lavoro, favorire nuova occupazione stabile e di qualità e, ovviamente, poter contribuire a stimolare l’accelerata costante e progressiva dell’economia del Piemonte.

“Le nostre imprese, specialmente le piccole e medie, sono rimaste al palo a lungo, perché mai realmente ascoltate, costrette a fare i conti da sole con i continui mutamenti dei mercati, le crisi globali e parallelamente la costante necessità di innovarsi per anticipare le tendenze, essere più competitivi e non venire fagocitati dai sistemi spietati del mercato, che non attende nessuno. Chi aveva basi solide ha resistito, altri hanno dovuto fronteggiare periodi davvero pesanti. Oggi con le Academy possiamo offrire strumenti efficaci - attraverso formazione ad hoc gratuita sia per le imprese che per chi cerca occupazione - per supportare le nostre realtà produttive, in questo caso del settore mobility, per accompagnarle verso nuove opportunità: dove si sviluppa la maggiore competitività ci sono grandi competenze e queste arrivano da una formazione mirata e di qualità” - spiega Elena Chiorino, Assessore al Lavoro e Formazione della Regione Piemonte.

Questa mattina sono state illustrate alle imprese piemontesi della filiera della mobilità, settore di riferimento ed in continua evoluzione, le opportunità innovative offerte dall’Academy che, come detto, ha come obiettivi ridurre il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro, connettere e valorizzare il sistema delle imprese con il sistema formativo e far fronte ai nuovi fabbisogni di competenze.