Spacciatore biellese 35enne "in trasferta" a Salerno, denunciato

In seguito a una perquisizione da parte dei Carabinieri a Santa Cecilia di Eboli, in provincia di Salerno, un biellese di 35 anni è stato trovato trovato in possesso di 1 grammo di cocaina e circa 15 di hashish.

Per il giovane è scattata quindi la denuncia per detenzione ai fini di spaccio.