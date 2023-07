Ladri in una scuola di sci nautico a Viverone

Nella notte tra mercoledì 5 luglio e giovedì 6 luglio, ignoti sono entrati in una società sportiva di Viverone in frazione Comuna e hanno portato via del denaro.

Sul posto sono arrivati i Carabinieri di Cavaglià che procedono con gli accertamenti del caso.

Da una prima ricostruzione sembra che abbiamo portato via circa 30 euro in contanti e della moneta.