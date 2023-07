Incidente a Cavaglià coinvolte un'auto e due moto. Centauri in ospedale

Incidente a Cavaglià nella giornata di ieri giovedì 6 luglio intorno alle 10.30. I Carabinieri sono intervenuti per effettuare i rilievi per un sinistro che ha visto coinvolte un' auto e due moto.

L'auto era guidata da un 53enne di Andorno, mentre le moto erano condotte da un uomo di 49 anni di Alice Castello e un ragazzo, anche lui di Alice Castello di 19 anni, che sono stati trasportati in ospedale per le cure mediche del caso ma sembra fortunatamente in condizioni non gravi.

Nella giornata di ieri c'è stato anche un altro incidente a Gaglianico verso le 14 in via Cavour, dove un'auto forse per via dell'asfalto bagnato ha perso aderenza con il terreno ed è finita fuori strada finendo contro dei cartelli stradali. Illeso il conducente. Dei rilievi si è occupata la Polizia Locale di Gaglianico.

A Graglia sono rimaste coinvolte in un incidente due auto guidate da due donne entrambi residenti a Graglia che hanno compilato il CID.