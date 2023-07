Chiavazza piange la scomparsa di Maria Tafuro

La comunità di Chiavazza è in lutto per la scomparsa di Maria Tafuro: aveva 81 anni ed era ricoverata in ospedale da qualche settimana ma le sue condizioni sono peggiorate improvvisamente negli ultimi giorni.

Aveva tre figli: Michele, Monica e Carmine che è presidente de la sezione biellese dell'associazione Apistom.

Domani, sabato 8 luglio alle 8,30 si svolgerà una breve cerimonia con rito civile presso l'impresa funebre Papale dove oggi, venerdì fino alle 17 sarà possibile salutare la defunta nella camera mortuaria.