Ritorna il tour esoterico al chiaro di luna per scoprire i segreti di Biella

“C'era una volta una Biella che racchiudeva nei suoi antri innumerevoli segreti. Questa sarà la Biella che visiteremo durante la passeggiata con fiaccola sabato 8 e 15 luglio dalle 21 alle 23, affinché il nostro passato non venga dimenticato”. A scriverlo gli organizzatori dell'Associazione White Rabbit Event.

E aggiungono: “Lo sapete che esistevano porte che di notte si chiudevano al Piazzo e cunicoli segreti che permettevano ai nobili, i vescovi e le monache di raggiungere Biella Piano? Quali erano le usanze, le tradizioni e le superstizioni di Biella nel Medioevo? Che cosa si trovava al di là del borgo? Quali creature apparivano di notte nei quartieri più terrificanti? Scopri i segreti di Biella nel tour esoterico con fiaccola tra le trame, gli intrighi e i misteri dei quartieri più antichi della città. Simboli esoterici, storie occultate, affreschi irriverenti, processioni ingiuriose, usanze macabre sono solo alcuni dei segreti che vi porteranno ad osservare Biella con nuovi occhi”.

La storia biellese si intreccerà ai misteri di Vercelli e di Oropa, con un susseguirsi di enigmi e colpi di scena. Si viaggerà in una Biella sconosciuta ai più, partendo dall’area più magica della città, la via dei lampioni colorati con vista a perdifiato sulle colline dove antiche leggende narrano di rabdomanti, alchimisti e principi tiranni e crudeli.

Si attraverserà Via Italia, l’antica Via Maestra in un viaggio nel tempo, che porterà a scoprire i luoghi più suggestivi di una Biella segreta. Le rivolte popolari, i presagi e le superstiziose credenze, gli intrighi e i sotterfugi saranno le tematiche del primo tour biellese nel cuore del Medioevo.

Per info: info@whiterabbitevent.it o il numero 3519792609.