Nasce il progetto "BIS Biella in salute"

Il Presidente, dell’Ordine dei Medici di Biella dr. Franco Ferrero ,ha proposto ai Sindaci del territorio biellese di aderire ad un Progetto denominato “ Progetto Bis: Biella in salute”.

L’Ordine dei Medici ha tra i suoi principi fondanti la tutela della salute e del benessere dei cittadini e con questa iniziativa vuole iniziare un nuovo rapporto con il cittadino che da semplice fruitore di servizi diventa protagonista principale della salute.

Si tratta di incontri presso i vari Comuni della Nostra Provincia sulle buone pratiche di salute tenute da medici e dagli odontoiatri del nostro territorio, con lo scopo di avvicinare la popolazione ai corretti comportamenti e stili di vita, offrendo la disponibilità a discutere apertamente del rischio clinico, per perseguirne una gestione più oculata e saggia.

E’ stata partecipata la risposta dei sindaci e anche quella dei medici iscritti all’Ordine di Biella che si sono dimostrati da subito disponibili, nell’ambito delle proprie competenze, a partecipare agli incontri con i cittadini

Le tematiche da affrontare sono state scelte in concerto con i sindaci dei territori e i professionisti terranno una serie di incontri quali:

Prevenzione tumori mammari-la salute al femminile

Nuove modalità di consumo dell’alcol nella popolazione generale e nei giovani.

Cuore in affanno e prevenzione

Attività fisica e benessere

Artrosi: miti, leggende, superstizioni e fake news.

Decadimento mentale e terza eta': come prevenire.

Malattia renale cronica nel III millennio

Le malattie del fegato

Prevenzione: malattia della prostata

Malattia professionali e tumori di origine professionale

Le malattie intestinali e la prevenzione

L’importanza delle vaccinazioni

Allergie e dintorni: verità limiti

Quesiti aperti per le cure alla fine della vita

Benessere sessuale e salute di coppia

Uso improprio degli antibiotici

Le malattie della bocca e denti;: prevenzione e cura

Depressione: non sei solo/a

Ipertensione arteriosa: prevenzione e cura

Medicina ayurvetica

Queste solo alcune delle tematiche che verranno affrontate, augurandoci che ,qualora le iniziative riscuoteranno successo, non si esclude di proseguire anche nel 2024 toccando ulteriori tematiche di interesse.

Il Progetto partirà con il Comune di Verrone

Il Sindaco del Comune di Verrone ,Cinzia Bossi: “Il nostro Comune ha risposto immediatamente alla proposta del Presidente dell’Ordine dei Medici dottor Ferrero, poiché riteniamo questa iniziativa strategica e di grande valore educativo nei confronti di tutta la popolazione".

Il 14 luglio è già in programma a Verrone, presso la sala Falseum, in via Castello 6, interno corte del castello, la prima di numerose serate. Durante questo incontro, a cura delle dottoresse Favettini Elisabetta e Furno Marchese Carla, intitolato “MAMMELLA E APPARATO GENITALE FEMMINILE: DIAGNOSI, TERAPIA, MA SOPRATTUTTO PREVENZIONE!” si approfondiranno diverse tematiche e problematiche, facendo sentire a proprio agio coloro che vorranno intervenire anche con domande specifiche. A volte infatti ci si affida a ricerche in rete, per ottenere risposte a dubbi o paure sulla salute. Questi incontri invece daranno l’imperdibile opportunità di incontrare specialisti che con professionalità sapranno rispondere alle domande dei cittadini e a dare loro preziosi consigli sui corretti stili di vita.