Videosorveglianza: 9 progetti di Comuni del Biellese tra i 478 finanziati dal Ministero dell'Interno. Ecco quali

Biella città più sicura anche grazie al finanziamento che ha ottenuto dal Ministero dell'Interno per il progetto di videosorveglianza. A dare la notizia è il vicesindaco Giacomo Moscarola: "In città arriveranno 32 mila euro che saranno investiti per aumentare il numero di telecamere che stiamo posando". Tra i Comuni che hanno ottenuto i finanziamenti in provincia ci sono però anche altri Comuni: si tratta di Roppolo, Brusnengo, Viverone, Tollegno, Villa del Bosco, Portula, Crevacuore e Sordevolo.

Nel dettaglio, il progetto di Biella si è piazzato 310° su 478 e farà arrivare a Biella 32 mila euro, che sommati ad altri 7 mila che metterà il Comune, permetterà di implementare il nuovo sistema che si sta posando in questi mesi in città che entrerà in funzione a breve. "L'obiettivo è avere maggior copertura in alcune zone della città che necessitano di maggior controllo - spiega Moscarola - . Con questo finanziamento andremo a vedere dove sarà necessario intervenire".

La ditta biellese che si è aggiudicata il mega appalto di posa delle telecamere il cui progetto vale 1.792.483 euro, sta procedendo a grandi passi. Ha iniziato dal comando della Polizia Locale di via Tripoli, a Palazzo Pella, quindi da un paio di settimane è al lavoro lungo le strade al Vernato, nella parte alta della città attorno alla zona di Piazza Martiri, Riva, nei pressi di via La Marmora e in questi giorni è al lavoro nella zona di San Biagio.

Cosi' in una nota il sottosegretario al ministero dell'Interno, Nicola Molteni, commenta l'approvazione della graduatoria 2022 per la realizzazione degli impianti di videosorveglianza finanziata dal Viminale per rafforzare la sicurezza urbana dei territori. "La sicurezza per il ministro Piantedosi e per il governo tutto - spiega MOLTENI - e' una priorita'. I 36 milioni di euro per il cofinanziamento dei progetti di videosorveglianza sono un'ottima notizia per centinaia di amministratori. La videosorveglianza si e' dimostrata negli anni uno strumento indispensabile per la prevenzione dei reati e per le indagini degli inquirenti".

In provincia Biella non è però l'unico Comune che ha ottenuto i finanziamenti, ci sono anche Roppolo, Brusnengo, Tollegno, Crevacuore, Viverone, Portula, Villa del Bosco e Sordevolo.

In particolare, il progetto di Viverone è arrivato al 77° posto (64 mila euro), Roppolo 171° (39,500 euro), Brusnengo 210° (40 mila euro), Tollegno 331° (18 mila euro), Crevacuore 374° (55 mila euro), Villa del Bosco 443° (42.600 euro), Sordevolo 391° (29 mila euro) e Portula 405° (13,400 euro).