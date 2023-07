"I piedi sui carrelli no!", da una lettrice

Non voglio polemizzare (o forse si ) … ma sinceramente un atteggiamento così indecoroso da parte di coloro che ti aspettano davanti al supermercato con quel sorriso cercando di convincerti a lasciargli la monetina del carrello mentre tu , tutta trafelata poiché oberata di lavoro provi a rispondere nonostante tutto con gentilezza , magari lasciando la tanto anelata moneta , noti i piedi appoggiati proprio sui carrelli … no!!!così non va per niente bene.