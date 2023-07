Al Rifugio “Nel Bosco di Alice” i piatti della tradizione piemontese sono rivisitati in chiave moderna, da gustare immersi nella natura

“Nel Bosco di Alice” è una location immersa nel cuore della natura di Sordevolo; situato accanto al torrente Elvo, il rifugio – oltre ad essere sede di attività come alpinismo e canyoning – dispone di un ristorante e di due camere per il pernottamento. La cucina del rifugio merita sicuramente un focus più approfondito, ricca di tradizione che, unita all’innovazione della “giovane chef” Cecilia, conquista già dal primo assaggio.



Cecilia ha maturato un’esperienza decennale lavorando nella cucina di diversi rifugi del Piemonte e della Valle D’Aosta; da quest’anno gestisce il ristorante del rifugio di Sordevolo, con amore e passione per il cibo e per la natura che la circonda: “Ho ereditato questa passione da mio papà, che ha sempre cucinato moltissimo e in maniera eccezionale; dopo aver frequentato il liceo artistico, ho iniziato subito a lavorare, unendo la mia parte artistica a quella culinaria”. Infatti, i piatti che “Nel Bosco di Alice” offre ai clienti, sono quelli tipici della tradizione piemontese ma rivisitati in chiave moderna, regalando una gioia per il palato e per gli occhi.



Ne sono un esempio molti dei piatti attualmente a menù, come le acciughe in verde con burro montato e chips di pane croccante, oppure l’insalata di verza bianca con trota affumicata e leggera maionese al finocchietto.

“Per cucinare utilizzo prodotti principalmente del territorio nostro territorio e, quando di stagione, anche quello che il bosco mi regala: erbe spontanee come l’ortica, l’acacia in fiore, il tarassaco, l’aglio orsino o la borraggine”. Anche i dolci vengono influenzati dal bosco: a menù si possono trovare infatti tiramisù alla lavanda e panna cotta alla limonina con nocciole croccanti.



Inoltre, a menù è sempre presente una selezione di piatti vegetariani, vegani e senza glutine.

Ogni anno, insieme all’Associazione EGDA, viene organizzata una cena tematica chiamata “primavera gastronomica”; l’ultima si è svolta ad aprile di quest’anno, in cui 15 cuochi - di diversi ristoranti che hanno aderito all’iniziativa - hanno preparato insieme una cena completamente a base di erbe spontanee.



Quest’estate il rifugio ospiterà una serie di eventi con menù dedicato chiamati “A cena con l’Alpinista”, all’insegna di alpinismo e arrampicata; i prossimi appuntamenti saranno:

Mercoledì 19 luglio - Ospite Gnaro Mondinelli

Venerdì 4 agosto - Ospite Manolo

Venerdì 11 agosto - Ospite Matteo Della Bordella

Il rifugio, facilmente raggiungibile a piedi con soli 2 minuti di camminata, si trova a Sordevolo (BI) in Regione Prera. Per qualsiasi difficoltà di raggiungimento, lo staff è a completa disposizione.



Per informazioni e prenotazioni: Cell. 375 5477184 – info@rifugionelboscodialice.it

Pagina Facebook: Rifugio Nel Bosco di Alice

Pagina Instagram: _nelboscodialice_

Sito: www.rifugionelboscodialice.it