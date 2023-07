Biella Rugby Club: le conferme dei giocatori e nuovi acquisti, FOTO

Biella Rugby Club, nel confermare i giocatori Juan Manuel Ledesma, prima linea a Biella dalla stagione 2021/2022 e Franco Righi, terza linea a Biella dalla stagione 2022/2023, ha il piacere di annunciare l’arrivo dei loro fratelli Juan Bautista Ledesma e Marcos Righi che andranno a rinforzare gli avanti gialloverdi a partire dal prossimo campionato di Serie A.

Juan Bautista Ledesma nasce in Argentina il 7/08/1997, è alto 183 cm e pesa 97 kg (Italo-Argentino). Terza linea in grado di giocare 6,7 e 8. Ha esordito nel mondo ovale tra le giovanili dell’Huracan, ma proviene dall’Olivos Rugby Club. Del suo prossimo arrivo in città dice: “Parte della mia famiglia proviene dall’Italia e ho sempre desiderato poter vedere il loro luogo di origine… mio fratello vive e gioca a rugby, a Biella, da tempo. Le motivazioni principali che mi hanno spinto ad affrontare questa nuova avventura sono principalmente il ricongiungimento famigliare e la scoperta del rugby che si gioca in Italia. Cosa mi aspetto dalla prossima stagione? Per cominciare, riuscire a entrare in sintonia con la nuova squadra e parallelamente, mi auguro di imparare molto da ciascuno dei miei compagni e Insieme, di dare vita alla miglior stagione possibile”.

Marcos Righi nasce in Argentina il 26/06/97, 184 cm per 90 kg, gioca terza linea (Itali-Argentino): “Gioco a rugby da quando ho undici anni e il mio sogno è sempre stato quello di poter giocare in Europa. Oggi, a ventisei anni, mi si è presentata questa fantastica opportunità e non ho esitato ad accettare! Con mio fratello Franco parlo sempre del club di Biella, dei compagni, di tutto lo staff tecnico e di come l’abbiano accolto; presto ci sarò anche io! Sono molto emozionato e non vedo l’ora di cominciare ad allenarmi e preparare la prossima stagione. Primo obiettivo: guadagnarmi un posto all’interno della squadra; a seguire, migliorare la tecnica individuale, sia individualmente che con tutti i compagni… avviare la stagione lottando partita dopo partita, una alla volta”.

Le parole dell’head coah Alberto Benettin: “Juan Bautista e Marcos ci sono stati proposti e caldamente consigliati dai rispettivi fratelli, che già giocavano con noi. Abbiamo visionato diversi video e devo ammettere che ci sono piaciuti molto. Sono due combattenti, che ci mettono sempre testa e fisico sacrificandosi per la squadra: due terze linee decisamente valide e pronte a dare tutto. Saranno sicuramente di grande aiuto e speriamo che ci aiutino a vincere più partite possibili”.