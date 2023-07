ASD Piemonte Ginnastica a Rimini, tredici ginnaste in pista, FOTO

Trasferta piena di emozione ed esperienza quella conclusa domenica 2 luglio dalla ASD Piemonte Ginnastica alla manifestazione nazionale della FGI Ginnastica in Festa presso Rimini.

Tredici le ginnaste di Donatella Eterno accompagnate in gara dallo staff composto da Francesca Boggio e Giada Pomini. Vittoria De Santo, Alice Barberis, Giada Ferrigo, Martina Giavarra, Maria Vittoria Rossi, Rebecca Pulze, Giulia Gallo, Giorgia Falcetti, Aurora Cinguino, Sofia Piccaluga, Ludovica Lombardo, Alessandra Mosca e Lisa Ramella Mine’ hanno gareggiato in Livelli A, B e C in competizioni individuali, di squadra in serie D e di Insieme di Ritmica.

In ordini di passaggio composti anche da quasi 100 atlete, degne di nota le classifiche in LC di Rebecca, 22^, e di Aurora, 37^, alle clavette. Bella gara in LA di Giorgia, 29^ nell’all around, e di Giada 27^ alla palla. “Le ginnaste hanno potuto apprezzare performaces di alto livello e venire a conoscenza di tanti settori della ginnastica oltre la ritmica” commentano le istruttrici. Punta di diamante la gara di Sandra Piana, in rappresentanza della PHB di Biella per la FISDIR, allenata dalla tecnica Giada Pomini. Un bronzo ed un argento in una gara non molto frequentata ma di grande coinvolgimento emotivo.

“Occasioni per crescere e misurarsi con l’ansia di una competizione importante - dice D. Eterno- Tutto è esperienza di vita. Ritorneremo per fare sempre meglio”.