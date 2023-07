Al Piazzo torna la "Boxe sotto le stelle"

Anche quest'anno, Boxing club Biella allieterà un sabato sera per l'esattezza, sabato 8 luglio con l'ormai nota formula di Boxe sotto le Stelle manifestazione che ogni anno ha avuto sempre più pubblico e successo anche nel brutto periodo di Covid. Ed eccoci a far rivivere l'adrenalina dei ragazzi prima di salire sul quadrato, le emozioni che si mixano con la paura tutto ciò per un obiettivo, divertirsi e di conseguenza far divertire e crescere a livello sportivo così come anche personale creando campioncini compito relativamente facile alla società Biellese.

Sabato sarà una serata dedicata ai più giovani, lo scopo è proprio quello di portare a realizzare il sogno di entrare a far parte di una squadra più prestigiosa la Nazionale Italiana e Scaglione insieme ai suoi collaboratori ci crede visto i precedenti risultati.

Troveremo quindi a partire dai più giovani l'esordio di Simone Di Maggio junior allenato da Vitale a cui seguirò Tregnago Davide anch'egli seguito nella scuderia del Tecnico Vitale, successivamente ancora un 15 enne, Neggia Matteo al suo 14 matched i due poco più grandi Colombo Sebastiano al secondo match 19enne e Rinaldi Lorenzo 22enne al suo 5 match.

Sarà una serata a cui parteciperà il grande speaker Cristiano Gatti ed il Dj Niko che allieterà la serata.