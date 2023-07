Il Pd Biella fa le pulci all'amministrazione e non esclude una donna candidata a sindaco per la città, FOTO

“In 4 anni cosa è stato fatto? Il progetto di via Carso è naufragato, il vecchio ospedale è ancora come era quando sono stati eletti, in città e fuori i trasporti sono ridotti al lumicino, non ci sono collegamenti con i treni, il piano regolatore che si era detto che doveva essere rivisto è al palo, e il verde è sotto gli occhi di tutti di in che stato sia la città”. Il segretario provinciale PD Biella Rinaldo Chiola non si è risparmiato alla conferenza stampa convocata ieri mercoledì 5 luglio nei pressi della stazione ferroviaria in piazza San Paolo nel fare le pulci all'amministrazione. “Basta dire che quando c'è stata la riunione di quadrante con l' Agenzia della mobilità piemontese, la città di Biella non era presente – conclude Chiola – . E il sociale? Non esiste una relazione si che cosa è stato fatto, è assurdo. E serve un funzionario che si occupi solo di intercettare fondi europei, che oggi non c'è”. E durante la conferenza il segretario provinciale non ha mancato di annunciare che il partito non esclude alle prossime amministrative una candidata sindaco donna.

“Dobbiamo fare conoscere il Biellese, fare vedere dove siamo – ha dichiarato Marta Bruschi - . Non essere un enclave e dobbiamo dimostrarlo. Dobbiamo portare le persone qui puntando sul fatto che ci troviamo in un punto strategico del Piemonte, solo così la Regione ci potrà considerare e darci i collegamenti che ci servono per uscire dall'isolamento in cui ci troviamo”.

“E la montagna? – si chiede il consigliere Paolo Rizzo - Il progetto Coro che non avevamo lasciato lì per Oropa, è stato abbandonato. Ora da due anni non c'è la funivia. È una vergogna”.

“Noi ci siamo resi fin da subito disponibili – ha commentato Valeria Varnero - , ma non ci hanno mai interpellato. Ci sono 50 progetti fermi. Il piano regolatore non si fa. I collegamenti non ci sono, via Carso è abbandonata. Sono arrivati i fondi per le aree svantaggiate, li hanno dirottati nel progetto di riqualificazione di piazza Vittorio Veneto senza sentire l'agenzia della mobilità per spostare i bus. La aree verdi? Hanno investito 100 mila euro in meno rispetto a quanto avevamo messo noi. Prima hanno fatto un accordo quadro per più anni, poi sono tornati indietro e lo hanno fatto annuale perchè hanno visto che per più anni non funzionava. E la situazione è sotto gli occhi di tutti: sono arrivate ditte da fuori Biella a maggio, e non c'è manutenzione”.