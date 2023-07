Gianni Ferrari eletto nel Direttivo Regionale della Lega Piemonte

Ho partecipato domenica 25 giugno, presso il Pala Lancia di Chivasso, al Congresso Regionale della Lega Piemonte che ha visto la riconferma, per acclamazione, del Segretario Regionale On. Riccardo Molinari.

Durante il Congresso è stato rinnovato il Direttivo Regionale nel quale sono stato eletto insieme ad altri otto candidati di tutto il Piemonte. Per me è sicuramente un onore essere stato eletto nel Consiglio, so che ci sarà da lavorare, ma sono certo che svolgerò il mio incarico con la passione e l’impegno che da sempre metto a disposizione del Partito. Spero quindi con la mia elezione di poter portare sviluppo ed opportunità al nostro territorio biellese.

Mi sembra giusto e doveroso ringraziare tutti i militanti con cui ho collaborato in questi anni e che mi hanno sostenuto in questa candidatura.

Si sono inoltre svolte le elezioni dei Delegati Federali, i rappresentanti di Biella eletti sono: Alessia Caneparo, Segretaria della sezione di Cossato , Claudio Milan, Segretario della sezione di Vigliano Biellese e Vito Colletta, Segretario della sezione Valle Elvo.