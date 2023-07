Come riconoscere un cosmetico naturale di qualità?

Siamo bombardati quotidianamente da un'innumerevole quantità di prodotti per la cura della pelle e dei capelli, ma quante volte ci siamo chiesti se quello che stiamo usando è davvero buono per noi? E, soprattutto, se è naturale?

Nel mare magnum dell'industria cosmetica, i prodotti naturali hanno cominciato a guadagnarsi un posto d'onore grazie all'aumentata consapevolezza dei consumatori riguardo l'importanza di ciò che applicano sulla loro pelle. Sì, perché quello che mettiamo sul nostro corpo può essere assorbito e finire nel nostro organismo, e dunque è fondamentale essere sicuri che sia il più possibile naturale e privo di sostanze dannose.

Tuttavia, in questo universo di etichette dai nomi complicati, ingredienti misteriosi e terminologie spesso ingannevoli, come possiamo veramente distinguere un prodotto cosmetico naturale di qualità da uno che solo apparentemente lo è? Come riconoscere un cosmetico naturale che sia davvero benefico per la nostra pelle? Questo è il quesito a cui vogliamo rispondere in questo articolo.

Ogni giorno, sempre più persone si rendono conto dell'importanza di scegliere cosmetici naturali. Questi prodotti, a differenza di quelli tradizionali, non contengono parabeni, siliconi o altre sostanze chimiche potenzialmente dannose. Inoltre, i cosmetici naturali rispettano la natura non solo per gli ingredienti che contengono, ma anche per il processo di produzione, che prevede l'assenza di test sugli animali.

Ma come distinguere un cosmetico naturale di qualità da uno che non lo è? Come essere sicuri di fare la scelta giusta per la nostra pelle e per l'ambiente? In questo articolo, cercheremo di rispondere a queste domande e di fornire tutte le informazioni necessarie per fare una scelta consapevole e informata. Perché il bello deve essere anche buono, per noi e per il mondo in cui viviamo.

Cosa significa "cosmetico naturale"?

"Cosmetico naturale" è una di quelle espressioni che sentiamo spesso, ma cosa significa veramente? E qual è la differenza tra "naturale", "bio" e "vegano"? In un mondo in cui le parole possono essere facilmente manipolate per rispondere a esigenze di marketing, è importante avere le idee chiare.

Partiamo dal concetto di "cosmetico naturale". Questo termine si riferisce a un prodotto che contiene ingredienti provenienti dalla natura, come estratti di piante, oli essenziali o minerali. Tuttavia, non esiste una definizione ufficiale e legalmente riconosciuta di cosmetico naturale, il che significa che molte aziende possono utilizzare questa etichetta liberamente, anche quando il prodotto contiene solo una piccola percentuale di ingredienti naturali.

Per questo motivo, è fondamentale imparare a leggere e interpretare l'INCI, l'elenco degli ingredienti presenti in un cosmetico. Solo così potrai verificare di persona la percentuale di ingredienti naturali contenuti in un prodotto e assicurarti che non contenga sostanze potenzialmente nocive.

Andando oltre, troviamo poi i termini "bio" e "organico", che spesso vengono utilizzati come sinonimi. In realtà, entrambi indicano prodotti che contengono ingredienti provenienti da agricoltura biologica, quindi senza l'uso di pesticidi, fertilizzanti chimici o OGM. Il termine "organico" è più utilizzato in ambito anglosassone, mentre in Italia prevale l'uso di "bio". Tuttavia, a differenza di "naturale", per poter utilizzare queste etichette, i prodotti devono ottenere specifiche certificazioni che ne attestano l'origine biologica degli ingredienti.

Infine, abbiamo i cosmetici "vegani". Questi prodotti non contengono ingredienti di origine o derivazione animale e non sono testati sugli animali. Quindi, un prodotto può essere sia naturale, sia vegano, ma non necessariamente biologico, e viceversa.

Complicato? Un po', lo ammettiamo. Ma non c'è bisogno di preoccuparsi: con un po' di pratica, riuscirai a navigare in questo mare di termini e ad orientarti verso la scelta più adatta a te.

Come riconoscere un cosmetico naturale: la guida

Se siamo intenzionati ad intraprendere il cammino verso un'esperienza di bellezza più sostenibile e attenta alla salute, è essenziale imparare a riconoscere un cosmetico naturale.

Ma come fare?

La chiave per districarsi nel labirinto delle etichette è l'INCI, l'acronimo di International Nomenclature of Cosmetic Ingredients. L'INCI è l'elenco degli ingredienti presenti in un cosmetico, e la sua corretta interpretazione può fare la differenza tra una scelta consapevole e un acquisto al buio.

Nell'INCI, gli ingredienti sono elencati in ordine decrescente di quantità: questo significa che l'ingrediente presente in maggiore quantità nel prodotto è il primo della lista, e così via. Un buon cosmetico naturale dovrebbe avere tra i primi posti ingredienti di origine naturale o, ancora meglio, biologici.

Ma ci sono anche ingredienti da evitare? Certamente. Alcune sostanze chimiche, come i parabeni, i petrolati, i siliconi e PEG, sono spesso presenti nei cosmetici convenzionali, ma possono avere effetti nocivi sulla nostra pelle e sul nostro organismo. Altri ingredienti da evitare sono le fragranze sintetiche e i coloranti artificiali, che possono causare allergie e irritazioni.

D'altra parte, ci sono ingredienti naturali che dovremmo cercare nei nostri cosmetici. Oli vegetali, burri, estratti di piante, argille, miele, acque floreali, sono solo alcuni esempi di ingredienti naturali ricchi di proprietà benefiche per la nostra pelle.

Non meno importante, è fondamentale guardare il packaging. Un cosmetico naturale dovrebbe essere confezionato in un contenitore riciclabile, riutilizzabile o biodegradabile, per ridurre l'impatto ambientale.

La strada verso la bellezza naturale può sembrare tortuosa e piena di ostacoli, ma con un po' di pratica e le informazioni giuste, diventerà un'esperienza gratificante e arricchente.

Ricorda: la bellezza non è solo una questione di apparenza, ma anche di salute e rispetto per l'ambiente.

Ora che sei armato di conoscenza, ti consigliamo di fare un giro sul web per scoprire quali sono le migliori marche di cosmetici naturali. Inizia il tuo viaggio verso una bellezza più sana e sostenibile, la tua pelle e il pianeta ti ringrazieranno!

Casi studio: esempi di cosmetici naturali di qualità

Per capire meglio come riconoscere un cosmetico naturale di qualità, nulla è più utile di qualche esempio pratico. Analizziamo insieme gli INCI di alcuni prodotti realmente naturali e di qualità, e vediamo come si distingue un cosmetico naturale da uno che non lo è.

Esempio 1: unguento naturale

Il primo caso che prendiamo in esame è un unguento bio con un INCI molto interessante:

butyrospermum parkii butter (butyrospermum parkii (shea) butter), caprylic/capric triglyceride, cera alba (beeswax), oryza sativa bran oil (oryza sativa (rice) bran oil), cannabidiol - derived from extract or tincture or resin of cannabis (cannabidiol), prunus amygdalus dulcis oil (prunus amygdalus dulcis (sweet almond) oil), borago officinalis seed oil, linum usitatissimum seed oil (linum usitatissimum (linseed) seed oil), camellia oleifera seed oil*, hippophae rhamnoides fruit oil, tocopherol, lecithin, ethyl linolenate, ethyl linoleate, ascorbyl palmitate, parfum (fragrance). *Da agricoltura biologica.

Questo unguento è un ottimo esempio di cosmetico naturale di qualità. Dal burro di karitè (Butyrospermum parkii butter), al CBD (Cannabidiol), al burro di mandorle dolci (Prunus amygdalus dulcis oil), tutti gli ingredienti sono naturali. E non solo: alcuni provengono anche da agricoltura biologica, come l'olio di semi di Camellia oleifera.

Esempio 2: crema viso bio

Un altro esempio che possiamo analizzare è una crema viso bio.

Prendiamo ad esempio un prodotto con questo INCI:

Aqua, Aloe barbadensis leaf juice*, Caprylic/capric triglyceride, Glycerin, Cetearyl alcohol, Glyceryl stearate citrate, Argania spinosa kernel oil*, Butyrospermum parkii butter*, Persea gratissima oil*, Tocopherol, Sodium hyaluronate, Xanthan gum, Parfum, Sodium dehydroacetate, Sodium benzoate, Lactic acid, Limonene, Linalool. *Da agricoltura biologica.

Qui troviamo l'Aloe vera (Aloe barbadensis leaf juice) in seconda posizione, seguita da ingredienti di origine naturale e alcuni ingredienti bio, come l'olio di Argan (Argania spinosa kernel oil) e il burro di karitè (Butyrospermum parkii butter). Questo prodotto rappresenta un altro buon esempio di cosmetico naturale di qualità.

Riconoscere un cosmetico naturale di qualità non è sempre facile, ma con un po' di pratica e la giusta conoscenza diventa un processo sempre più intuitivo. Gli esempi che abbiamo analizzato sono esempi di cosmetici naturali al 100% italiani, che rappresentano la combinazione perfetta di naturalezza, qualità e sostenibilità.

Ricorda sempre di leggere attentamente l'INCI prima di acquistare un cosmetico: la tua pelle e l'ambiente te ne saranno grati.

Conclusione

In conclusione, riconoscere un cosmetico naturale di qualità non è un compito semplice, ma è certamente un passo fondamentale per chi desidera curare la propria bellezza in modo sano e sostenibile. Come abbiamo visto, l'INCI è uno strumento prezioso per decifrare l'universo complesso dei cosmetici, ci aiuta a capire cosa stiamo realmente applicando sulla nostra pelle e ci permette di fare scelte consapevoli e rispettose della nostra salute e dell'ambiente.

Ricordiamo che un cosmetico naturale di qualità dovrebbe avere una lista di ingredienti comprensibile, con elementi di origine naturale o biologica posizionati in alto nell'INCI, e dovrebbe evitare l'uso di sostanze potenzialmente nocive.

Non dimentichiamo inoltre l'importanza di un packaging sostenibile, che riduce l'impatto ambientale del prodotto e sottolinea l'impegno del brand verso la sostenibilità.

Analizzare l'INCI può sembrare un compito arduo all'inizio, ma con un po' di pratica e le informazioni giuste, diventerà una routine semplice e gratificante. Non esitate a fare ricerche, a fare domande, a sperimentare: la bellezza naturale è un viaggio, non una destinazione.

Speriamo che questo articolo ti sia stato utile e ti abbia fornito gli strumenti per navigare con sicurezza nel mondo dei cosmetici naturali. Ricorda, la tua pelle merita il meglio: scegli la natura, scegli la qualità, scegli la sostenibilità. Buona ricerca e buon viaggio verso la tua bellezza naturale!