A Biella si terrà la Festa dël Piemont tra presentazione di libri, musica e eventi vari

Mercoledì 19 luglio, dalle ore 10,00 alle ore 12,00, presso la sala consiliare di Palazzo Oropa, sede del Comune di Biella, si terrà la Festa dël Piemont.

Un’iniziativa istituzionale e insieme culturale, per la quale si è voluto tenere fede alla data in cui è stata istituita con legge regionale (l.r. 15/2022) la “Festa del Piemonte - Festa dël Piemont”, essendo anche la ricorrenza della battaglia dell'Assietta, la quale si pone come data ed evento caratterizzante e unificante del popolo piemontese. L’iniziativa nasce in collaborazione con il Consiglio regionale del Piemonte e sarà presente il Presidente del Consiglio Regionale, Stefano Allasia.

Congiuntamente, era stata approvata in consiglio comunale la mozione “Promozione lingua e patrimonio culturale piemontese” che impegnava il Sindaco e gli assessori competenti a incentivare eventi sulla cultura piemontese (letteratura, poesia, musica, danza, teatro, pittura, fotografia, cinema, artigianato, altre espressioni artistiche), prevedendo adeguati riconoscimenti anche nel contesto di una “Festa Piemontese” nella nostra città.

Un luogo che è fortemente simbolico, essendosi tenuta la prima Festa del Piemonte al Santuario di Graglia nel 1968, dove venne anche riscoperto il Drapò. Biella, come capoluogo di provincia, assume così il ruolo di capofila e aggregatore del sentimento, dell’identità e dell’associazionismo ‘piemontesisti’ del nostro territorio.

“L’iniziativa di Biella – commenta il consigliere comunale Alessio Ercoli, primo firmatario della mozione e ideatore dell’iniziativa – si inserisce in questo contesto e in queste finalità, proponendosi - oltre che come momento celebrativo - anche come occasione per recuperare la storicità e il ricordo dei piemontesi che si sono tanto impegnati per diffondere, riscoprire, tutelare e tramandare la cultura, i simboli, le tradizioni, le radici e l’identità del Piemonte e della lingua piemontese, all’interno e fuori della nostra Regione. Già l’anno scorso – prosegue Ercoli – in attesa dell’approvazione della legge regionale, il Comune di Biella aveva voluto celebrare degnamente il 19 luglio, esponendo dalla terrazza di Palazzo Oropa un grande Drapò con accanto uno striscione recante: 19 ËD LUJ / FESTA DËL PIEMONT. Insegne che saranno nuovamente esposte quest’anno in occasione della 1ª Festa dël Piemont, nei giorni precedenti e successivi l’evento”.

La Festa dël Piemont a Biella si svolgerà in due momenti.

Sabato 15 al Chiostro di San Sebastiano (Museo del Territorio Biellese) dalle ore 21:00 si terrà lo spettacolo comico “Badola” di Marco & Mauro, due comici che entrano in contatto con il pubblico in maniera diretta. Uno show scoppiettante e “semplice”. La serata ripercorrerà una serie di “Greatest Hits”, di hit parade dei pezzi migliori del duo, che ogni anno viene integrato da nuove situazioni comiche e dall’improvvisazione, che rende ogni spettacolo diverso l’uno dall’altro.

Mercoledì 19, a partire dalle ore 10 a Palazzo Oropa, sede del Comune di Biella, si svolgerà la celebrazione della 1ª Festa dël Piemont. Alla presenza delle istituzioni, con l’Assessore a Istruzione Pubblica e Politiche Giovanili, Gabriella Bessone, verrà presentato e distribuito il fumetto “Biella tra le Nuvole”, già presentato al Salone del Libro e ora tradotto e ristampato in lingua piemontese biellese (“Bièla ‘n mes ai nìvole”). Tra intermezzi musicali, si passerà alla parte di convegno con tre interventi in scaletta: l’architetto Mauro Vercellotti parlerà del Piemonte negli studi di Lamberto Loria, Roberto Gremmo si soffermerà sul raffronto tra la situazione linguistica in Piemonte e Catalogna, Franco Di Braccio approfondirà il tema dell’identità piemontese.

Si proseguirà con la lettura di una poesia di Nino Costa e con l’ultima esibizione canora, per chiudere con un rinfresco con prodotti del territorio.

Tutta la popolazione è invitata a partecipare agli eventi.