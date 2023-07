Lauretana: un'acqua "unica" per Milano Unica

Milano Unica, la fiera internazionale dedicata all’eccellenza dei tessuti e degli accessori di alta gamma, si svolgerà dall’11 al 13 luglio presso Rho Fieramilano (padiglioni 1-3, 2-4).

Lauretana condivide valori importanti con Milano Unica, come eccellenza, qualità, innovazione e sostenibilità.

Lauretana sarà presente a Milano Unica con due punti di ristoro, pronta a idratare la platea di professionisti del settore e visitatori con tutta la sua eccellenza.

Autentico dono della natura, acqua Lauretana sorge a oltre 1000 metri s.l.m. nell’area idrogeologica del ghiacciaio del Monte Rosa, in un territorio incontaminato.

Oltre a essere rinomata per la sua purezza, Lauretana è l’acqua più leggera d’Europa, grazie ai soli 14 milligrammi per litro di residuo fisso. Adatta a grandi e piccini, ideale per le famiglie e per gli sportivi, Lauretana è l’eccellenza italiana di chi ha scelto una vita all’insegna del benessere.