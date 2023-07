In Piemonte arrivano le “Green community”, pubblicato il bando regionale

“Green community”, pubblicato il bando regionale in Piemonte

È stato pubblicato il bando della Regione Piemonte che consentirà la realizzazione delle “green communities”, ovvero le comunità locali che si coordinano per valorizzare in modo equilibrato le risorse principali di cui dispongono (acqua, boschi e paesaggio) e aprire un nuovo rapporto sussidiario e di scambio con le comunità urbane e metropolitane.

La dotazione finanziaria ammonta ad oltre 9,2 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo delle Montagne italiane (FOSMIT).

“Un’altra iniziativa - commentano il presidente della Regione Alberto Cirio ed il vicepresidente ed assessore alla Montagna Fabio Carosso - che rappresenta un nuovo mattone nella strategia per la montagna, che la nostra Amministrazione persegue con convinzione fin dal suo insediamento per lo sviluppo di questi importanti territori del nostro Piemonte e per favorire un approccio sostenibile e rispettoso dell’ambiente”.

“Queste risorse - ricordano Cirio e Carosso - si aggiungono ai 15 milioni che abbiamo già ottenuto nel 2022 per i primi 4 progetti di Green Communities: a quello sperimentale delle Terre del Monviso, uno dei primi tre lanciati in Italia nel marzo dell’anno scorso e finanziato con 2 milioni, si sono poi aggiunti a settembre quelli delle Valli Orco e Soana, della Valle Stura e delle Valli Chisone e Germanasca, tutti finanziati con 4,3 milioni”. Gli enti capofila del bando saranno le Unioni montane, che potranno ricevere un contributo minimo di un milione di euro e uno massimo di due milioni di euro per interventi finalizzati alla gestione integrata e certificata del patrimonio agro-forestale e delle risorse idriche, alla produzione di energia da fonti rinnovabili locali, allo sviluppo di un turismo sostenibile, alla costruzione e gestione sostenibile del patrimonio edilizio e delle infrastrutture di una montagna moderna, all'efficienza energetica, all'integrazione intelligente degli impianti e delle reti ed allo sviluppo sostenibile delle attività produttive.

Ogni “green community” deve obbligatoriamente comprendere il territorio di almeno 10 Comuni, garantire la contiguità territoriale ed essere costituita per almeno l’80% da Comuni classificati montani o parzialmente montani. Le domande di candidatura dovranno essere presentate entro le ore 12 del 31 luglio 2023.

Le “green communities” e le strategie territoriali da esse realizzate costituiranno strumenti efficaci per l’attuazione degli obiettivi della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile del Piemonte e della Strategia di sviluppo sostenibile della montagna.