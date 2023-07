Formazione dei giovani agricoltori: aperte le iscrizioni al corso regionale

È iniziato il 3 luglio il corso di formazione di 150 ore per giovani agricoltori e nuovi agricoltori, organizzato dalla Regione Piemonte, in collaborazione con Inipa Nord-Ovest, Cia Consulenze Piemonte e Agripiemonteform.

Il corso ha lo scopo di formare i giovani che si insediano in agricoltura per sviluppare competenze e conoscenze di alto livello e migliorare la loro capacità tecnica ed imprenditoriale.

“Anche la formazione è un aspetto importante della vita di un agricoltore perché permette di essere più preparati nel cogliere le novità, sia in campo produttivo che ambientale. Occorre adeguare la propria azienda agricola alle normative, così da poter partecipare all’assegnazione dei contributi europei tramite i bandi regionali” sottolinea l’assessore all’Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte Marco Protopapa.

La necessità di questa formazione specifica nasce da un Decreto del Ministero dell’Agricoltura che impone ai nuovi insediati una qualifica professionale che, in mancanza di specifici titoli di studio agricoli, si ottiene tramite un corso di 150 ore con esame finale inerente tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale e della dimensione sociale.

Questa specifica formazione, insieme agli altri requisiti previsti dal Decreto, consentirà, ai giovani che si insediano, di accedere all’assegnazione dei diritti all’aiuto previsti per i nuovi agricoltori dalla Comunità europea.

A tal fine la Regione Piemonte ha recentemente deliberato per individuare le materie del corso e le modalità di svolgimento dello stesso.

Nelle docenze sono coinvolti, oltre a funzionari regionali e a vari esperti di specifici settori regionali, anche docenti dell’Università di Torino.

Il corso, della durata di 3 mesi, prevede lezioni in presenza e tramite formazione a distanza, oltre a uscite didattiche per conoscere realtà produttive e aziende agricole “modello”, così come istituti di ricerca piemontesi.

All’esame finale il candidato presenterà il bussiness plan della propria azienda, preparato con il supporto dei docenti del corso.

Per informazioni ed iscrizioni: Inipa Nord-Ovest, tel. 011 5573731.