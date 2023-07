Vercelli: auto sbanda e finisce dentro a un corso d'acqua

Oggi, 6 luglio, intorno alle ore 02:30 circa, una squadra della sede centrale Vigili del Fuoco del Comando di Vercelli, è intervenuta presso Vercelli in corso Torino per incidente stradale avvenuto in modo autonomo.

La vettura, per cause al vaglio delle forze dell'ordine, ha terminato la sua direzione nel corso d'acqua adiacente alla strada. L' intervento dei Vigili del Fuoco è valso all'estrazione dell'unica occupante del veicolo per consegnarla alle cure del personale medico.

Sul posto Carabinieri e Polizia di Stato e personale 118.