Sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco nel pomeriggio di oggi giovedì 6 luglio a Biella, intorno alle 16,20 dove un'auto mentre transitava ha preso fuoco.

Alla guida del mezzo, in via Tollegno, c'era un uomo che fortunatamente è riuscito ad uscire per tempo ed è rimasto illeso. I Vigili del Fuoco hanno spento il rogo e messo in sicurezza l'auto che però ha riportato importanti danni.