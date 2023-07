Non è la prima volta che accade: il personale di un supermercato di Andorno in viale Matteotti ieri mercoledì 5 luglio intorno alle 19 ha composto il 112 per richiedere l'intervento dei Carabinieri per un uomo che gridava e disturbava.

Secondo quanto riferito, si tratta di un uomo già noto alle forze dell'ordine per episodi simili. All'arrivo dei militari l'uomo si era però già allontanato.