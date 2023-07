Sciopero nazionale dei metalmeccanici, domani sindacati in piazza a Biella

In occasione dello sciopero nazionale dei metalmeccanici, i sindacati hanno previsto un presidio davanti alla Prefettura di Biella per domani 7 luglio dalle ore 14 alle 16.

Fiom Cisl, Fiom Cgil e Uilm domani scenderanno in piazza per il rilancio industriale, l'occupazione e per risolvere le crisi aperte.