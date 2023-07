Tornata dal Perù la spedizione CAI Biella con Montagna Amica e Pietro Micca per celebrare i 150 anni del Club biellese

La spedizione della Sezione Club alpino di Biella per celebrare i 150 anni della sua fondazione, realizzata con Montagna amica e Pietro Micca Biella sulle Ande peruviane, è terminata.

I cinque protagonisti, Donatella Barbera, Gian Luca Cavalli, Anna Fiorina, Enrico Rosso e Marcello Sanguineti, sono rientrati in Italia dopo un mordi e fuggi di venti giorni di cui sedici trascorsi sulla Cordigliera Huayhuash, una delle zone più impervie del Perù a nord di Lima, poco frequentata se non da qualche trekker, «per mantenere viva sempre la dimensione di avventura» della spedizione come dicono all’unisono sia Cavalli, sia Rosso.

Uno degli obiettivi, oltre a scalare qualche vetta, era riprendere con droni e macchine fotografiche le nevi perenni del Sud America e osservare il cambiamento climatico anche in quelle zone del pianeta. L'abbondante materiale raccolto sarà studiato poi da Sanguineti, professore ordinario di Ricerca operativa all’università di Genova e ricercatore associato al Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), che lo andrà a confrontare con precedenti immagini scattate da Cavalli a inizio secolo e quelle di Rosso, che invece risalgono a una quarantina di anni orsono.

«E di cambiamenti ce ne sono stati - dice Rosso che con Cavalli condivide propositi di spedizioni leggere, con poco e nulla impatto dopo il passaggio degli alpinisti - tanto che non siamo riusciti a salire sulle due vette che, con lo spazio temporale a disposizione, ci eravamo prefissati di scalare. Un peccato certo ma il grande spirito di gruppo e il lavoro scientifico hanno fatto sì che questa fosse un’ottima esperienza». Il gruppo ha cercato di salire sulla cima del Trapecio (5653 m slm) e poi il Nevado Jurau (5600 m slm) ma non c’è riuscito in entrambi i casi.

Spiega Cavalli: «Sono pareti esposte a sud est con il ghiaccio che, anche se in Perù ora è inverno, è lavorato e trasformato dal sole ed ha una scarsa consistenza dove non è possibile fissarsi per salire». E poi perché i ghiacciai si sono retratti e spezzati in cima, separando la roccia dal ghiaccio con profondi saracchi, offrendo all'alpinista pareti friabilissime ed altre dove non c’è stato il tempo necessario per attrezzarle in modalità veloce di scalata .«Provare a salire - chiude Rosso - sarebbe stato una roulette russa e non era proprio il caso di rischiare. Ma è evidente come il riscaldamento globale abbia colpito anche quelle zone molto protette, ancora selvagge e poco frequentate dall’uomo, sia arrivato a cambiare il nostro pianeta».

E c'è da chiedersi se non in modo irreversibile.

Ora il quintetto, ultimato il riordino del materiale alpinistico della spedizione, si metterà al lavoro per preparare una serie di interventi pubblici per illustrare nel dettaglio la missione che conferma la storica voglia di scoprire e studiare le montagne della Sezione di Biella del Club alpino italiano.