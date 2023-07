TeamVolley, Chiara Binda alza il muro a Lessona

Un reparto nuovo di zecca. Il roster del TeamVolley per il prossimo campionato di Serie B2 è cambiato tanto, soprattutto per quanto riguarda la casella delle centrali, in cui la rivoluzione è stata totale. Il secondo volto nuovo della campagna di rafforzamento biancoblù è proprio sottorete: Chiara BINDA sbarca a Lessona, motivata ed entusiasta.

Si tratta di un altro colpo “esterno”, un giovane e interessante prospetto classe 2005, proveniente dalla zona dei Laghi, come le sue future compagne di squadra Spinello, Filippini e Caimi. BINDA proviene infatti dalla Pallavolo Omegna, squadra in cui ha fatto esperienza (da giovanissima) nel campionato regionale di Serie C. Recentemente però, la nuova centrale del TeamVolley ha sperimentato tutte le difficoltà della B2, in una stagione in cui ha indossato la divisa di Cuneo, incrociando anche due volte il nostro cammino.

Ecco le sue prime parole da biancoblù: «Non vedo l’ora di iniziare a lavorare con il nuovo gruppo. Il primo impatto è stato buono: la società e la squadra mi hanno fatto una bellissima impressione. Sono sicura che non sarà affatto un anno semplice, ma sono pronta a rimboccarmi le maniche, lavorare duro e dare sempre il massimo di me stessa. Dopo aver trascorso un’annata a Cuneo in Serie B2, mi sento molto migliorata e per questo devo ringraziare gli allenatori che ho avuto. So già che l’esperienza che sto per iniziare al TeamVolley mi farà crescere ulteriormente. Ci tengo anche a ringraziare la mia nuova società, per aver da subito creduto in me. Sono sicura che insieme faremo un ottimo lavoro e un campionato ricco di soddisfazioni. Ci vediamo in palestra!».

Il direttore sportivo lessonese Marco Motto è altrettanto entusiasta della scelta: «Chiara è una ragazza giovane, che secondo il nostro staff tecnico ha un potenziale interessante da sviluppare. L’anno scorso l’abbiamo apprezzata come avversaria a Cuneo in B2, dove militava anche nella formazione Under18. Avevamo piacere di avere questa ragazza nel nostro roster; lei, una volta sentita la nostra proposta, ha accettato volentieri. Ci aspetta un anno di lavoro insieme, che siamo certi sarà proficuo per lei e per il contributo che ci potrà dare. Un grande benvenuto, Chiara!».