Casapinta: Quando territorio e sport diventano marketing FOTO e VIDEO

Casapinta, ridente paese del Mortigliengo, è la classica situazione in cui il biellese si può riconoscere come territorio verde e adatto alla pratica sportiva di ogni genere. E' un esempio positivo di associazionismo che valorizza il territorio attraverso l'organizzazione di eventi e in special modo per la cura di percorsi adatti a Podismo, MTB e Trail. La nota ancora più positiva racconta che, in relazione a questa attività di cura del territorio, messa in campo dall'amministrazione e dai volontari, arrivano sportivi e appassionati da fuori zona con richieste di venire in loco ad organizzare eventi o allenamenti sportivi, sapendo di trovare percorsi ottimali per lo sport.

L'obiettivo è ambizioso - commenta il vice Sindaco Danilo Cavasin - dopo gli apprezzamenti dei bikers e dei runners alla gara degli Alpini, con i tracciati costantemente oggetto di manutenzione e ripristino e con la previsione di ampliare i percorsi e la cartellonistica, Casapinta diventerà anche un Parco Bikers molto attrattivo per il turismo sportivo.

Anche per il podismo l'offerta è interessante. Dagli inizi dell'anno 2020 sino ad oggi si sono ripristinati circa 25 km. di sentieri, suddivisi in 5 percorsi (3 ad anello), che dal centro paese arrivano al Lago delle Piane. Un quarto itinerario panoramico porta sopra la diga, sul lato sponda di Masserano al Belvedere, e un quinto inizia sul lungolago lato Masserano (sentiero dei Pescatori).

Il restante lungolago, lato Casapinta, e' in fase di ripristino grazie ai laboriosi volontari del paese.

I percorsi sono segnalati e il Comune ha messo a disposizione la mappa dei sentieri, la loro descrizione e le tracce GPX per rendere le escursioni estremamente facili da seguire.

QUI LA CARTINA DEI SENTIERI

QUI LA DESCIZIONE DEI PERCORSI

SCARICA QUI LE TRACCE GPX SENTIERI e MTB