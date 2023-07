Biella 4 Racing, è tempo di Occhieppo-Graglia FOTO

Tornano protagonisti i “regolaristi” in casa Biella 4 Racing, impegnati sabato 8 luglio alla 15^ Rievocazione della Cronoscalata Occhieppo-Graglia.

La manifestazione, che partirà e si concluderà in via Lamarmora a Biella, si svolgerà su circa 140 chilometri di gara, con 35 rilevamenti, ed un percorso che toccherà sia la parte orientale che quella occidentale del Biellese. Ciliegina sulla torta la prova finale ad eliminazione diretta, che darà uno slancio di adrenalina in più alla competizione. Si ripropongono al via sulla Fiat 600 D di 4° Raggruppamento, Andrea Rosso e Giovanni Gambino, che proseguono il loro percorso di affinamento e promettono battaglia.

“Torniamo in gara per migliorare l’affiatamento con Giovanni”, racconta Andrea Rosso, “e provare a migliorare la classifica deficitaria del Valli Biellesi. Spirito ed abilità non ci mancano, proveremo a dire la nostra, sempre con l’idea di divertirsi in giro per le vallate Biellesi, sperando di non avere una giornata da temperature torride”. Saranno ai nastri di partenza Andrea Florio ed Arianna Fior, sulla loro scattante Ford Fiesta MKI di 7° Raggruppamento, pronti a bissare la bella prestazione del “Valli”.

“Non vediamo l’ora di tornare in gara”, commenta Andrea Florio, “dopo la bella prestazione nella nostra precedente apparizione. Sicuramente ripetersi è sempre difficile, ma ce la metteremo tutta, tenendo ben presente la voglia di divertirsi in compagnia con tutti i nostri amici del Biella 4 Racing”. Sempre fra le vetture storiche sarà in gara anche il navigatore B4R Roberto Tosi, che come di consuetudine condividerà l’abitacolo della Lancia Fulvia Coupé di 6° Raggruppamento con Maurizio Crapa, per i colori della A.P.V. Classic.

“Una gara attesa”, esordisce Roberto Tosi, “che ci piace molto, impegno e divertimento saranno la nostra costante, ma se la fortuna ci guarderà probabilmente arriverà anche un buon risultato! Staremo a vedere, quanto di buono fatto al Valli Biellesi ci carica al punto giusto. Naturalmente il piacere di passare una giornata in compagnia di amici resta sempre ciò che più ci compiace”. Fra le vetture moderne, a bordo della Subaru Impreza WRX, tornano in scena Paolo Canova e Silvia Gandini, desiderosi di riscatto.

“Siamo pronti per questa Occhieppo-Graglia”, riferisce Paolo Canova, “dopo la non soddisfacente prova del Valli Biellesi il desiderio di riscatto è molto, e abbiamo cercato di prepararci al meglio, vediamo cosa ci riserverà la gara. Sicuramente il divertimento non mancherà, sperando in una bella giornata da trascorrere in compagnia di amici”.