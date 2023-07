A Biella Piazza Cerruti chiude al traffico per l'allenamento dei runner, FOTO

L'ordinanza a firma del dirigente Massimo Migliorini è chiara: "Vista la richiesta pervenuta dall’amministrazione Comunale al fine di sospendere la circolazione veicolare in Piazza Cerruti per consentire ai podisti di allenarsi in sicurezza, è istituita la sospensione della circolazione veicolare in tutta l'area, tutti i mercoledì dalle ore 19.00 alle ore 20.20 dal 05.07.2023 fino a fine necessità, salvo manifestazioni autorizzate da parte del Comune di Biella".

Da questa sera dunque, mercoledì 5 luglio, i runner dalle 19 alle 20 potranno allenarsi in piena libertà nei pressi dell'area di Città Studi. E così hanno già fatto. Per l'occasione ha fatto presenza anche il vicesindaco Giacomo Moscarola.

"Senza entrare nel merito delle vicende delle ultime settimane (che hanno visto suo malgrado coinvolto il mondo del Running, dei ciclisti, dei camminatori e di tutti coloro che creano movimento) con l'interdizione al passaggio in alcuni tratti stradali, oggi abbiamo ricevuto una grande e graditissima notizia - scrive Paolo Vialardi a nome dei runner biellesi in un post sui social - . Nei giorni scorsi sono stato interpellato dal vice sindaco della città di Biella Giacomo Moscarola e dall'Assessore Davide Zappalà per cercare di iniziare a capire quali potrebbero essere le criticità e le necessità per poter andare incontro alle tantissime persone che praticano sport quali la corsa e la camminata. Spiegata la criticità nel poter praticare questi sport in sicurezza e in gruppo sul nostro territorio, e la grande valenza quale strumento aggregativo e non solo sportivo delle sopracitate attività e in attesa di poter cercare o creare spazi mirati, l'amministrazione comunale, ha emesso quest'ordinanza".

"Il piazzale di Città degli Studi non è certamente il posto più bello del mondo - conclude Vialardi - ma l'auspicio è che questo sia un primo passo a cui speriamo possano seguire progettualità o riflessioni su questo fronte, però sicuramente è un gesto rapido, costruttivo, efficace, non impattante sulla viabilità e senza costi".

E conclude: "Correre non risolve ma aiuta a vivere meglio".