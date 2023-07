18° Summer Squash Festival - 16° Trofeo Città di Biella, ecco la classifica, FOTO

Cala il sipario sul 18° Summer Squash Festival – 16° Trofeo Città di Biella, uno degli eventi più longevi del panorama squashistico nazionale e che da sempre attira dalle regioni limitrofe in terra biellese, giocatori ed appassionati di questa fantastica disciplina.

Tanta l’incertezza che ha aleggiato su questa edizione nelle settimane precedenti l’evento a causa delle condizioni atmosferiche eccezionalmente instabili per il periodo ma che per fortuna si sono dissolte come le nuvole nel corso dell’ultima settimana. “Non ho mai trascorso tanto tempo sui principali siti meteo come in questi ultimi tempi!” dichiara un raggiante Presidente Casalvolone “è vero che lo squash è una disciplina praticata indoor ma il nostro non è solo un torneo di squash da vivere tra le pareti dei campi ma è una vera e propria festa che vede coinvolti oltre ai giocatori impegnati in campo anche tutti i famigliari e gli amici che orbitano intorno al nostro movimento”.

Nel biellese i campi di squash sono ubicati all’interno del Centro Sportivo Pralino - prosegue il “Pres” – uno dei Centri Sportivi più belli che abbia mai potuto frequentare non solo nel biellese, dotato di un magnifico verde e piscine all’avanguardia. Sulla base anche di questo presupposto già più di vent’anni fa (ricordiamo gli stop dovuti al Covid) si pensò di organizzare un torneo che unisse la competizione al piacere di una festa sfruttando le caratteristiche del Centro che ci ospita.

Detto e fatto e col tempo quella che era nata come una festa locale si trasforma nella festa di tutti gli squashisti che aderiscono al circuito agonistico nazionale prima ASSI e poi Csain.

Tutto ciò non solo grazie alla collaborazione con il Centro Sportivo Pralino ma anche grazie al supporto di un pool di sponsor locali che rendono questa manifestazione cosi speciale ed attesa da tutti: la Birra Menabrea ad esempio che mette a disposizione il suo eccezionale prodotto da bersi in abbondanza durante la giornata e da dare in premio ai giocatori vincenti, Acqua Lauretana anche lei che fornisce l’acqua per dissetare i giocatori e le magliette omaggio su cui si è stampato il poster della manifestazione, la inimitabile NaturalBoom che ci offre le sue mental drink e poi Double AR / Salmig che dona le sue corde all’avanguardia ambito premio per i migliori giocatori del torneo.

Infine una menzione particolare al Comune di Biella, patrocinante e co-organizzatore dell’evento che ci fornisce sempre trofei veramente prestigiosi e che aggiungono lustro all’evento.

Tutto quanto sopra fa si che anche quest’anno si sia dovuto chiudere le iscrizioni in largo anticipo al raggiungimento di 28 partecipanti. “Con soli due campi a disposizione dobbiamo porci dei limiti altrimenti si rischia di non riuscire a concludere le gare in giornata” chiosa il presidente Casalvolone “ma noi siamo un gruppo ambizioso e non sarebbe male per il futuro estendere il numero di partecipanti e far protrarre la manifestazione anche al giorno successivo, magari disputando la domenica le semifinali e le finali del tabellone principale e le finali del tabelloni di recupero… vedremo, chissà: pensare in grande non fa mai male, anzi aggiunge stimoli al migliorarsi, guai dormire sugli allori ed accontentarsi bisogna sempre andare oltre, un passettino per volta! Ovviamente chi si classifica alla fase domenicale sarebbe nostro gradito ospite”.

Per dovere di cronaca, anche se tutto quanto è già stato postato in tempo reale sui social, il trofeo se lo è meritatamente conquistato il giovane giocatore egiziano Omar Desouky che ha battuto col punteggio di 3-1 il fortissimo torinese Simone Dembech, terzo gradino del podio per il torinese Pier Carlo Paltro sul biellese Luca Di Bernardo. 5° classificato il ligure Andrea Dini giunto a Biella dalla provincia di La Spezia mentre al 9° posto troviamo un altro giocatore dalla Liguria, riviera opposta da Vado (Savona) Enrico Morabito che si impone sul torinese Vincenzo Giorza. 17° classificata la bella e brava Emanuela Rossi di Torino, la più brava delle 5 ragazze presenti al torneo che si è imposta sul canavesano Roberto Trotta.

Da segnalare la graditissima presenza del “Vecio” Amedeo Bianchetti, che nonostante i suoi numerosi impegni è riuscito a raggiungerci nel pomeriggio, giusto in tempo per arbitrare la finale e ad aggiungere prestigio alla premiazione. Insieme a lui il grande “Gianfre” forzatamente assente dai campi di squash ma sempre attivamente presente al fianco dei suoi amici e soci della Biella Squash.

La serata si è conclusa con una cena deliziosa e sontuosa presso il ristorante di Kostanten ubicato all’interno del Centro Sportivo Pralino a cui hanno perso parte oltre venti persone.

Di seguito la classifica completa del 18° Summer Squash Festival – 16° Trofeo Città di Biella

1° Omar Desoky

2° Simone Dembech

3° Pier Crlo Paltro

4° Luca Di Bernardo

5° Andrea Dini

6° Alessandro Fortuna

7° Antonacci Roberto

8° Stefano Scarioni

9° Enrico Morabito

10° Fabrizio Giorza

11° Alberto Giacoletto

12° Cosimo Biasi

13° Riccardo Casalvolone

14° Enrico Marocco

15° Corrado Casalvolone

16° Vincenzo Guida

17° Emanuela Rossi

18° Roberto Trotta

19° Andrea Tasca

20° Davide Frison

21° Cristina Merlassino

22° Simona Diliddo

23° Massimiliano Callà

24° Marco Miotto

25° Stefania Gherardo

26° Irene Corso

27° Stefano Murdaca

28° Marco Andrea Abastante