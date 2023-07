Domenica 9 luglio, alle 18, ultimo appuntamento estivo con la stagione musicale di Pacefuturo, in collaborazione con Associazione 24/7 a Villa Piazzo, a Pettinengo. Nel terzo concerto della mini rassegna "Mondi Paralleli", Massimo Giuseppe Bianchi, pianoforte, proporrà un percorso musicale tra due compositori spesso definiti come "anime gemelle", l'austriaco Franz Schubert ed il ceco Leos Janáček.

Il compositore viennese Schubert (1797-1828) visse i soli trentuno anni della sua vita a Vienna, dove era apprezzato da un ristretto circolo di amici e ammiratori soprattutto per la sua produzione di Lieder. La maggior parte delle sue opere furono pubblicate postume, grazie a Liszt, Schumann, Brahms, che scoprirono e contribuirono a farle conoscere. La musica di Franz Schubert si contraddistingue per i suoi toni elegiaci, gli elementi di grazia e spontaneità, dove la sensibilità e gli aspetti di profondità interiore sono sempre presenti.

Autodidatta nei primi anni della sua giovinezza, Janáček nacque in Moravia e dovette sostenere dei sacrifici molto importanti per poter studiare, come per esempio esercitarsi su una tastiera disegnata sopra a del cartone, poichè non aveva a disposizione un vero pianoforte. Amico di Antonin Dvorak che ne avrebbe influenzato profondamente lo stile compositivo, Janáček partecipò all'intensa vita culturale che animava Praga in quegli anni, appassionandosi alle tematiche della cultura nazionale ceca Mondi Paralleli: n°3 Schubert e Janáček in dialogo nell'ultimo appuntamento con Villa Piazzo in Musica. in chiave anti austriaca, approfondì la Fisioacustica e psicologia musicale, diventando così un innovatore in tema di armonia.

Janáček si dedicò allo studio e alla riscoperta della tradizione del canto e della danza della sua terra, che per il compositore si configuravano come un gesto di democrazia e patriottismo. Il concerto dialogo "Mondi Paralleli" si propone di illumninare queste due figure suggestive, Schubert e Janáček, attraverso il confronto musicale.