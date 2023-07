Sagliano Micca, Arte in Comune con “Dinamica, fotografie in movimento”

Nell’ambito del Progetto “Arte in Comune”, il Comune di Sagliano Micca, in collaborazione con la Pro Loco e La Valle dell’Acqua, organizza la mostra fotografica “Dinamica, fotografie in movimento”.

L’inaugurazione si terrà sabato 8 luglio, dalle ore 10:30 alle ore 12:30, presso gli uffici comunali, in Piazza Pietro Micca, 5B, a Sagliano Micca.

Esporranno: Eliana Ammassari, Giuliano Basiglio, Pier Giorgio Bassoli, Francesco de Vigiliis, Mariella Fornero, Marzia Pozzato, Sergio Ramella, Federica Vanni Fioret.

Orari di apertura:

- Lunedì, 8:00 – 10:30;

- Martedì, 10:30 – 13:00;

- Mercoledì, 10:30 – 13:00 e 15:00 – 17:00;

- Venerdì, 8:00 – 10:30.

L’esposizione rimarrà aperta fino al 03.11.2023.