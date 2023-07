Carabinieri, contrasto a Biella allo spaccio della droga: denunciati tre giovani FOTO

Negli ultimi giorni, i Carabinieri della Compagnia di Biella hanno attuato mirati servizi atti al contrasto dell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti in città, provvedendo a deferire tre soggetti.

Lo scorso 22 giugno, alle 15 circa, a Biella, i militari della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un minorenne, studente, incensurato, residente fuori provincia. Nella circostanza, personale del comando procedente, ha proceduto al controllo del precitato, poiché era stato notato dagli operanti, uscire dalla locale stazione ferroviaria e, con fare sospetto, dirigersi verso i giardini, ove incontrava un coetaneo minorenne, di Biella, disoccupato, gravato da vicende penali per reati contro il patrimonio, la persona ed in materia di stupefacenti, al quale consegnava degli involucri, risultati poi contenere sostanza stupefacente tipo hashish del peso complessivo di 5 grammi. Entrambi accompagnati presso gli uffici del comando procedente, venivano sottoposti a perquisizione che consentiva di rinvenire sulla persona dell’indagato ulteriori 5 grammi della stessa sostanza stupefacente e la somma in denaro contante di 310 euro.

Il 29 giugno, invece, in orario serale, i militari della Sezione Operativa hanno denunciato una 25enne di Biella, gravata da precedenti di polizia per reati in materia di stupefacenti. Nella circostanza, in via Trento, il personale con l'ausilio di equipaggio Radiomobile NORM della Compagnia di Biella ha controllato la giovane e, a seguito di perquisizione personale, la stessa veniva trovata in possesso di 5 grammi di eroina e 1 grammo di cocaina. La successiva perquisizione estesa all’abitazione, permetteva di rinvenire nella sua disponibilità, ulteriori 1 grammo di cocaina, 1 di grammo eroina ed un bilancino di precisione.

Infine il 3 luglio, intorno alle 23 è finito nei guai una 24enne, residente a Vercelli e domiciliata in questo capoluogo, gravata da vicende penali per reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio. I Carabinieri, dopo aver notato la giovane uscire a piedi dalla stazione ferroviaria, procedeva al suo controllo, nell'adiacente viale Roma. Sottoposta a successiva perquisizione, è stata trovata in possesso di 2 grammi di eroina e 1 grammo di cocaina, occultati sulla persona.

Tutto lo stupefacente (hashish, eroina e cocaina), il denaro contate, il bilancino di precisione e altro materiale probatorio è stato sottoposto a sequestro convalidato dalla locale Autorità Giudiziaria che ha coordinato tale attività investigativa.